前國手陳清波敗血症辭世！醫曝「8危險警訊」：惡化超快

▲高爾夫名將陳清波因敗血症14日辭世。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

日本職業高爾夫協會證實，出生於台灣淡水、旅居日本的高爾夫名將陳清波因敗血症14日辭世，享耆壽93歲。馬偕醫院重症科醫師李昭賢指出，病人會有發燒、心跳加速、呼吸急促、白血球上升、尿少、發紺、斑駁樣皮膚、意識變化等8種生命不穩定徵象，病情可能在數小時至數日內快速惡化。

李昭賢日前在馬偕醫院官網撰文說明，敗血症是微生物（細菌、黴菌、病毒）侵入人體在血液內繁殖並且產生毒素引起的全身性的發炎反應，嚴重時會引起血壓下降、組織灌流不足，凝血功能的異常甚至全身各種器官衰竭以致死亡，其死亡率約30-50%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李昭賢表示，敗血症是極為複雜的疾病，較常發生於抵抗力不足的病人身上，如老年人、癌症病患、器官功能不全或免疫不全之病患。

他指出，感染伴隨以下4個症狀中的2個或2個以上的症狀，即是敗血症，包括一體溫大於38.5度或小於35度；二每分鐘心跳大於90下，每分鐘呼吸速度大於20次；三動脈血中的二氧化碳分壓小於32毫米汞柱；四血液中的白血球數在每立方毫米的體積中大於12000顆或小於4000顆。

整合醫學醫師姜冠宇過去也曾在臉書提及，現代有抗生素，敗血症能死亡（所謂敗血性休克）比例已經很低了，通常還會發生敗血症，情況有3種，第一，抗生素來不及給到位，太慢了；第二，產毒性病原體事先有毒素，迅雷不及掩耳；第三，病毒複製自己控制不住，戰場開太大。

延伸閱讀

▸ 婆婆發燒故意裝暈全身放軟 媳婦看破手腳「丟這句」她瞬間會走路了

▸ 取貨花3小時！從新竹開到宜蘭全為「這包裹」 5萬人笑瘋：很值得

▸ 原始連結