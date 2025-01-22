無後照鏡＋破管！男騎「改裝機車」考照　他氣炸：已幫預約驗車

▲網友表示，有騎士騎「改裝機車」考照。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

圖文／CTWANT

近日一名網友表示，他在某監理站看到有騎士騎「改裝機車」考照，沒裝後照鏡、後擋泥板，尾燈殼還燻黑，疑似還改排氣管，，讓整個考場十分吵，氣得他直呼「已經幫你預約下個月的驗車」。貼文一出有人酸，「拜託！送他去驗車，這種管真的吵死人。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文並分享2張照片，表示日前他到一間監理站時，看到一名考生騎著1輛「沒後照鏡、沒土除、改破管來考駕照」，讓整個考照場相當吵雜。他也說，該名考生最後沒考過，於是，將騎機車檢舉並表示「已經幫你預約下個月的驗車」。

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貼文曝光後，不少網友紛紛留言「改管就是他X的吵死人」、、「乖乖騎菜籃車考駕照不好嗎？」、「沒後照鏡不是也不能用來考駕照嗎」、「還有燻黑燈殼，造成後面辨識不良，也是可以檢舉」、「拜託！送他去驗車，這種管真的吵死人」「拜託！送他去驗車，這種管真的吵死人」、「重點是沒過」。

環境部指出，114/1/1起，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，交通部將依道交條例處新臺幣900~1,800元罰緩；如噪音值超標，環保局依噪音管制法第26條處1,800~3,600元罰鍰，並通知限期改善。

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