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高鐵連3年入選「全球百大永續企業」　2025全球排名第5

▲▼高鐵,台灣高鐵,高鐵列車。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵入選「全球百大永續企業」，今年拿下全球第5名。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

正在瑞士達沃斯舉辦的「世界經濟論壇」當地時間22日公布2025「全球百大永續企業排行榜」，台灣高鐵因低碳、環保、永續、供應鏈管理等各項評比指標上領先，獲評選為2025年全球永續企業第5名，更在「運輸及交通產業組」、「交通基礎設施產業」雙領域奪冠。

台灣高鐵總經理鄭光遠表示，能夠連續3年通過國際審查的評選，並且始終保持前10名的佳績，不僅台灣高鐵感到非常光榮，更要把這份榮耀分享所有支持高鐵的廣大旅客。他說，因為高鐵列車作為台灣骨幹運輸的綠色運具，是旅客往來南北最低碳、環保的交通選擇，高鐵永續也代表著台灣永續。

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鄭光遠指出，未來高鐵公司將依照既定的「5年中長期策略規劃」方針，結合全球ESG趨勢，透過優質、安全的旅運服務，持續為旅客創造安心、舒適的乘車環境，並在各項服務細節中積極融入ESG精神，希望持續讓國際社會看見，透過永續高鐵串連永續台灣的用心。

「全球百大永續企業排行榜」今年針對全球營收超過10億美金、約8359家大型企業永續績效評鑑，評選指標包括：能源、碳排、環境、社會治理、永續收入和投資、氣候與永續發展等。高鐵自2023年首度入榜即獲選為全球第9名的永續企業，迄今已連續3年保持全球前10名永續企業紀錄。

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台灣高鐵全球永續企業低碳環保綠色運輸交通基礎設施

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