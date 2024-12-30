高鐵明年元旦發1.2萬激勵金　再推「高鐵一路養」每胎補10萬元

▲高鐵明年元旦發放給每名員工1.2萬元激勵金。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵董事長江耀宗今(30日)發出公開信，宣布明年元旦發給每位員工營運激勵金1萬2000元，且每年有額外2天全薪「家庭照顧假」，另也推出「高鐵一路養」措施，生育補助費每胎10萬元。由於高鐵去年年終加上績效獎金等上看6個月，今年總獎金也預估不會比去年差，預料至少有6個月以上。

高鐵公司董事長江耀宗今對員工發出一封公開信，信中指出2024年是充滿挑戰的一年，從震撼全台的0403強震，到凱米、山陀兒、康瑞颱風接連來襲，所幸高鐵員工攜手同心、謹慎應變的安然度過；而旅客對高鐵的信賴持續推升運量。

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江耀宗信中也宣布好消息，江耀宗指出，經過他本人與經理部門的爭取，獲得董事會的支持與授權，明年元旦後將發給每位同仁營運激勵金12,000元，慰勉並感謝大家共同成就2024台灣高鐵的亮麗成績。

江耀宗也宣布，自明年元旦起，每位員工每年都將額外享有2天帶全薪的「家庭照顧假」；同時對於正在承擔養兒育女重擔的同仁，更推出「高鐵一路養」的全新措施，未來員工如產有新生兒，可向公司申請每胎10萬元生育補助；如有未滿18歲的子女，每人每年還可享有6,000元至12,000元不等的養育或教育補助。

由於高鐵去年年終獎金加上績效獎金、激勵金等最多達6個月，今年初發放，據了解，高鐵今年年終獎金、績效獎金加上激勵獎金等，以今年的運量和營收來看，將不會輸給去年，至少6個月以上，預估明年初發放。