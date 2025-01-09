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快訊／高鐵人事地震「董座江耀宗卸任」　老總鄭光遠暫代

▲▼高鐵「高速傳愛 助學計畫」2020年元旦啟動。（圖／記者李姿慧攝）

▲台灣高鐵董事長江耀宗將卸任。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵人事大地震，擔任台灣高鐵董座近9年的江耀宗完成階段性任務，下周將卸任，交通部晚間證實江耀宗將不續任，下任董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，董事長將由現任總經理鄭光遠暫代。

台灣高鐵董事長江耀宗2016年10月出任高鐵董座，迄今將近9年，據了解，由於江耀宗已73歲，並帶領高鐵完成階段性任務，將不再延任，預計下周卸任。交通部也證實該人事案，指出今(9日)報奉行政院同意，台灣高鐵公司董事長職務由該公司總經理鄭光遠代理。

交通部表示，台灣高鐵於2015年經政府協助完成財務改善後，已成為公有民營公司，財務穩健並掛牌上市。江耀宗擁有豐富專業學經歷，2016年10月18日被委以重任接棒擔任董事長，至今已任職8年3個月之久，感謝江董事長完成階段性目標，使台灣高鐵業績屢創新高，成為全球軌道運輸標竿企業，實現歷史性成就、奠定永續發展基礎。

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交通部指出，在董事長遴選前，為了穩定高鐵運作，並考量高鐵與日方新購新車合約進行中，將借重現任總經理鄭光遠專業性，暫為代理董事長職務，持續為社會旅運大眾提優質的旅程服務。

▲▼高鐵公司總經理鄭光遠列席立院交通委員會備質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵下任董事長遴選前，高鐵公司總經理鄭光遠將暫代董事長。（資料圖／記者李毓康攝）

鄭光遠曾任長榮航空總經理，並於2014年3月接任台灣高鐵執行長，現擔任台灣高鐵總經理一職。他在航空業累積了深厚的行銷與經營經驗，並將這些經驗應用於高鐵的營運策略中，包括「高鐵假期」專案整合旅遊與交通資源，提升市場競爭力。

同時，在鄭光遠主導下，也針對學生族群制定優惠政策，培養學生從小養成搭乘高鐵的習慣，這一系列策略，不僅有效吸引學生客群從傳統客運轉向高鐵，也為高鐵開創長期成長潛力。

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