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列車長「閃酒測」遭鐵道局開罰60萬元　高鐵因1原因提訴願

▲▼高鐵,列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵列車長躲酒測案遭罰60萬元，高鐵公司要提訴願。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵日前有資深列車長執勤規避酒測，並未通過酒測檢驗，負責監督的調派員也放水，遭高鐵公司重懲記過，並新設系統覆核、督導抽查、主管抽查等三層機制把關，鐵道局12月則針對該案開罰了，裁罰高鐵60萬元，高鐵公司表示，已依規繳交罰款，但不符故意過失等要件，已提出訴願。

高鐵南部某位資深列車長日前規避酒測，在未通過酒測情況下上車執勤，負責監督的調派員也放水，未盡當負之責，高鐵接獲檢舉後對相關失職人員提報懲處，分別對規避酒測的高鐵列車長遭記1大過和1小過，調派員也同樣記1大過、1小過，並設下覆核和抽查等三道關卡把關。

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交通部鐵道局也針對該案啟動安全檢查，經審議委員開會認定列車長規避酒測已違反《鐵路法》，鐵道局12月10日針對該案對台灣高鐵公司裁罰60萬元，並已發出裁罰書。

對此，高鐵公司表示，該案發生後，高鐵公司即新增「系統讀卡確認機制」，執行酒測同步登錄檢測員之資訊，方可進行酒測。且執行酒測過程，除原即有全程錄影外，另新增督導人員隨機抽查及主管抽查機制。新增系統覆核及三層抽查、把關機制後，迄今並無類案發生。

台灣高鐵表示，高鐵公司收到本案裁處書後，已依規定繳交罰鍰，但因本公司認為裁處依據不符行政罰法所訂鐵路機構須有故意過失所致之前提，故已依法提起訴願。

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