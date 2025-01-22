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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳首條海底隧道通車　截彎取直路程從半小時縮短為7分鐘

▲深圳媽灣海底隧道通車。（圖／翻攝微博）

▲深圳媽灣海底隧道通車。（圖／翻攝微博，下同）

文／香港01

周二（1月21日）上午，深圳首條大直徑深埋跨海隧道——媽灣海底隧道正式通車。該隧道連接前海與大鏟灣港區，將進一步增強服務港區和南山寶安片區的交通能力。

▲深圳媽灣海底隧道通車。（圖／翻攝微博）

媽灣海底隧道連接前海與大鏟灣港區，起於月亮灣大道，向北穿越前海灣，止於西鄉大道，線路全長8.05公里。工程分為地下道路及地面道路兩部分，地下道路等級為城市快速路，雙向六車道，設計速度時速80km；地面道路等級為城市主幹道，雙向六車道，設計速度時速40km。

媽灣海底隧道包含兩條跨海盾構隧道，最大開挖直徑15.5公尺，是目前大陸國內海底最大直徑盾構隧道。左線（一標）盾構隧道由「鵬城號」盾構機進行掘進，全長2.060公里；右線（二標）盾構隧道由「媽灣號」盾構機進行掘進，全長2.063公里。

▲深圳媽灣海底隧道通車。（圖／翻攝微博）

雖然，媽灣海底隧道的穿海里程只有1.1公里，但海底埋深的最深處達40多公尺，相當於十多層樓高。在行駛過程中，由於隧道採取了防水、防潮、防腐蝕和隔音工程，整體的駕駛感受和在地面上行駛沒有太大區別。

據中鐵南方媽灣項目部經理晉學華介紹，媽灣海底隧道的建成便利了周邊市民，「通車後大型貨櫃車都疏解到海底隧道裏，對周邊的環境噪音、揚塵的控制有很大改善。另外，原來走媽灣港要經過107省道以及沿江高速出去，繞一圈大概要二三十分鐘，現在只需要七八分鐘就能過去了。」

▲深圳媽灣海底隧道通車。（圖／翻攝微博）

另據深圳市交通公用設施建設中心工程師蔣文濤稱，媽灣海底隧道作為深圳西部重要疏港通道，實現了南山港區與高速公路的直接連接，有效連接蛇口、媽灣港區、大鏟灣片區和騰訊未來科技城，進一步增強服務港區和南山寶安片區的交通能力。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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