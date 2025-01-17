到南方滑雪！深圳建全球最大室內雪場　最長雪道450米...高低差83公尺

▲「深圳前海·華發冰雪世界」外觀以「藍鯨躍海」為設計概念。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／香港01

位於深圳市寶安區的「深圳前海·華發冰雪世界」，即將建成中國高差第一、單道最長且全球最大的室內滑雪場，近日輪廓逐漸清晰，並預計今（2025）年年底正式對外開放。《深圳發佈》報導，深圳前海·華發冰雪世界總建築面積約33.93萬平方公尺，用4.2萬噸鋼結構打造，將建成5條專業賽事雪道，以及10萬平方公尺的雪場。

▲全球最大室內雪場「深圳前海·華發冰雪世界」正在興建中，預計2025年底開業。（圖／翻攝澎湃新聞）

項目內的華發超雪中心整體建築面積約10萬平方公尺，建築高度約106公尺。從外部看，超雪中心的外部已經呈現出「藍鯨躍海」的完整結構，如流線優美的藍鯨從深海躍起。

項目採用超大體量「主鋼結構＋混凝土雪道板組合結構」，利用鋼結構整體形態，結合金屬幕牆裝飾板來勾勒外部線條。

項目鋼結構共有4.2萬噸，用鋼量達到北京「鳥巢」級別。項目主體的高區通過8根巨型格構鋼柱作為支柱，撐起上部跨度120公尺、重達3.5萬噸的桁架體系。這種大跨度超大空間桁架體系的設計，既滿足了雪場內部充裕的功能空間需求，同時也保證了項目結構的安全穩定。

▲「深圳前海·華發冰雪世界」外牆施工狀態。（圖／翻攝澎湃新聞）

據介紹，目前主體結構全面封頂，已進入裝飾裝修階段。此外，酒店和配套商業部分與雪場鋼結構同期封頂，機電、幕牆、精裝也同步穿插施工，其中外牆現在進入了幕牆安裝階段。

項目內部，最受關注的雪道區域也已成形。內部將規劃5條符合國際比賽標準的雪道，並設有初級道、中級道和高級道等不同難度雪道，能夠滿足初學者到專業運動員不同運動水平的要求。

▲「深圳前海·華發冰雪世界」內的雪道工程。（圖／翻攝澎湃新聞）

其中，最長的雪道為450公尺，最高落差為83公尺。工作人員表示，「項目建成後雪道兩邊將設有索道（纜車，下同），類似於上山坐的索道，能夠將遊客送到雪道最高處。」據介紹，目前，包括雪場、酒店和配套商業等，總體形象進度已完成53%，預計將於2025年四季度開業。

深圳前海·華發冰雪世界緊鄰深圳國際會展中心、深圳海上田園，未來將與國際空港資源相結合，串聯起商務旅遊和休閒娛樂的綜合旅遊體驗。未來冰雪世界還將建設青少年冰雪訓練營地，提供FIS國際雪聯認證等級的培訓課程，打造全年齡段專業賽事矩陣。

項目開業後，將結合冰雪產業鏈上下遊，打造兼具專業性、娛樂性以及冰雪產業推廣為一體的城市文旅地標新引擎，融合海上田園、國際空港及會展優勢資源，成為前海又一個世界級地標商圈。屆時，深圳也將成為南中國冰雪旅遊的重要目的地。

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