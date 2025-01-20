年前大漲！陸品牌金飾1g漲至3721元　零售業者：一天賣出3kg

▲黃金品牌周大福17日金飾價格每克827元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價截至18日累計漲幅達2.27%。滬金（SHFE黃金）主力合約凌晨盤中創出歷史新高，最高上沖至643.92元／克（人民幣，下同），收盤報於640.68元／克，上漲0.41%。中國國內黃金品牌周生生也受此波漲幅影響，金飾價格每克來到829元（約台幣3721元）。

據《每日經濟新聞》報導， Wind數據顯示，1月10日至17日，滬金主力合約在630元／克以上震盪。截至1月18日，滬金為639.5元／克附近。國際金價17日盤中也站上2700美元／盎司上方。

中國多個黃金品牌17日也跟著上漲，其中周大福、周生生、老廟金、六福珠寶、潮宏基的首飾金價格分別為，827元／克、829元／克、829元／克、827元／克、827元／克。

▲水貝黃金市場多名店家指出，有不少人專程來深圳買金飾。（圖／CFP）

廣東深圳水貝黃金市場一名店家表示，有不少顧客，是專程坐飛機趕來的。一名買家表示，自己專門從湖北過來深圳買金飾，「不管是款式還是價格方面，我們還是比較滿意這裡。」

另一名買家表示，「深圳這邊價格很便宜，買了20樣左右，款式也比較多，飾品做工也更好一些。」

廣東深圳水貝黃金市場一名店家表示，「近期黃金批發零售還是挺多的，依照品類，蛇造型的戒指，還有套鏈銷售比較多，一天銷售量在2到3公斤。」

河南鄭州一銀樓店長也表示，相較於上個月，基本上有一倍的成長。另一家銀樓店長也表示，「從1月1日到現在，客流量比平常成長一倍到兩倍，大單也非常多，主要是受到年前旺季的影響。」

威爾鑫投資諮詢首席分析師楊易君認為，2025年黃金市場必將延續良好表現，或存在延續強勢慣性的動能，「既然我們認為2025年3000美元金價必然見到，那麼目前，2025年初都應該逢低買進黃金。」