「黑馬」深圳奪「汽車第一城」封號　比亞迪埋頭20年助逆襲登頂

▲深圳躍升大陸全國汽車產量第一之城。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

深圳新能源汽車產業辦公室副主任唐上興13日在公開活動上透露，深圳新能源汽車（電動車，下同）產量為293.53萬輛，問鼎大陸全國汽車產量第一城。深圳不僅在新能源車產量居冠，汽車產量也衝至大陸第一，擠下連續五年位居冠軍寶座的廣州，背後原因離不開大陸電動車龍頭「比亞迪」的助力。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，深圳曾將新能源汽車年產量破200萬輛的時間點設在2025年，而眼下，這一目標已經提前完成。在國內各大車企中，比亞迪是最早提出要大力發展新能源汽車的整車廠。2012年前後，國家提出要著力推廣新能源汽車之後，比亞迪汽車更是把主力放在新能源車上。

比亞迪2022年3月宣佈停止生產燃油汽車，全力投入發展新能源汽車，然而，廣汽集團、上汽集團等傳統大型車企，由於體量大、慣性強，新能源轉型並不及時，也無法完全拋棄燃油車，導致產銷量下滑，成為比亞迪帶動深圳汽車製造發展逆襲的關鍵。

深圳2021年汽車產量僅29.95萬輛，但2022年便躍升至87.47萬輛，2023年再漲至173萬輛，直接成為大陸新能源汽車產量最高的城市。

據了解，比亞迪自2003年起生產汽車，真正崛起要到2021年後，隨著全轉型電動車，僅看純電車生產數據，比亞迪2024年銷售量便達到176.5萬輛，逼近特斯拉全年178.9萬輛的交付量。

▲深圳在傳統車企轉型新能源車道路上佔有優勢。（圖／CFP）

深圳在2024年的「汽車第一城」逆襲，不僅依靠比亞迪的貢獻，本身在燃油汽車不像上海或廣州擁有深厚基礎的劣勢，反而成為迅速轉型的優勢。

同時，深圳在2017年成為全球首個實現公車全面電動化的城市；2018年實現計程車全面電動化，這些車輛，絕大部分都是從比亞迪購入。直至2024年10月，深圳電動車滲透率已達75.9%，遠高於大陸全國不到50%的水準。

數據顯示，深圳市智慧網聯新能源汽車產業鏈企業超過2700家，已構建囊括整車、動力電池、電機電控、智慧座艙、自動駕駛、充電基礎設施、汽車後市場等領域的完整產業鏈。