花旗女高層「陳屍上億豪宅」！頭部重創亡　鄰居驚曝：有怪聲

▲英國花旗銀行一名女高層陳屍豪宅。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦發生不幸案件，一名花旗銀行女性高階主管，被發現陳屍價值上億的豪宅，頭部重創身亡。鄰居前幾晚聽見她家裡傳出巨大的騷動與噪音，出於擔憂而通報，才讓案件曝光。

衛報、每日郵報報導，鄰居13日凌晨聽見死者家裡傳出奇怪噪音，幾天後因為太擔心其安危而報案。17日下午5時半，警方登門查看，卻發現她已經倒臥家中，沒有生命跡象。根據18日的驗屍報告，死因是鈍器外傷及頭部創傷。

這起案件發生在倫敦東南部伍利奇（Woolwich）的阿蓋爾路（Argyll Road），距離泰晤士河並不遠，平均房價高達44.2萬英鎊（約新台幣1.78億元）。

▲瑪莉安在花旗銀行服務超過18年。（圖／翻攝linkedin.com）



根據調查，死者是43歲的瑪莉安（Marianne Kilonzi），在花旗銀行擔任貿易與營運資金銷售副總裁。根據領英（LinkedIn）資訊，她已經在這間銀行工作超過18年，還曾為癌症研究中心經營企業募款活動。

倫敦警察廳已經展開謀殺案調查，儘管目前尚未逮捕任何人，但研判可能是熟人作案，正在追捕一名死者「認識」的嫌疑人。

花旗銀行發言人表示，「我們對於同事的悲劇去世深感悲痛。在這個艱難的時刻，我們的心與瑪莉安的親友同在。」