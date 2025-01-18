收受「12萬元公關票」爽看泰勒絲演唱會　倫敦市長遭調查

▲沙迪克汗因收受泰勒絲演唱會公關票遭受調查。（翻攝Sadiq Khan 臉書、Taylor Swift IG）

圖文／鏡週刊

在台灣，每當有大明星開演唱會，達官顯貴總有能力拿到「公關票」，一度引發亂象。類似事件在國外也發生，近日，英國倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）因接受6張總價值3,000英鎊（約新台幣12萬元）的泰勒絲（Taylor Swift）演唱會門票，遭大倫敦管理局（Greater London Authority ，簡稱GLA）調查。

根據《BBC》報導，美國天后泰勒絲去年8月間，在倫敦溫布利球場舉行多場「時代巡迴演唱會」，市長沙迪克汗於去年8月15日到場欣賞，還坐在貴賓包廂中，與他隨行的還有另外5名人士，當中有2名是高級官員。據悉，6人的門票是由一家與市政廳有合作的私人承包商贈與，沙迪克汗對門票的申報不僅遲延還有錯誤，直到去年10月才被修正。

倫敦議會保守黨議員蘇珊霍爾（Susan Hall）早前致函GLA監察官羅里麥肯納（Rory McKenna），指控沙迪克汗收受公關票可能違反禮品及招待程序，並進一步質疑，市長為何不能按時申報？之後為什麼又在市政廳紀錄中修改相關資訊？霍爾要求釐清，市長是否應更加謹慎決定接受此類禮品，並確立與外部承包商合作的適當倫理規範。

▲去年泰勒絲到倫敦開演唱會，整個城市歡騰，市長沙迪克汗與她的塗鴉合照。（翻攝Sadiq Khan 臉書）

對此，GLA發言人表示，監察官已審查對市長的投訴案件，決定不調查4項指控中的其中3項，但將針對市長在接受門票時，是否「採取適當謹慎的態度」展開調查。

針對GLA回應，霍爾表示，雖然她樂見對接受這些票據的合規性進行調查，但多個月下來，監察官未能考慮市長延遲申報的事實、錯誤申報捐贈者身份、低估公關票的價值，以及捐贈者是市政廳的承包商，這讓她感到失望。她補充說：「我們迫切需要更多的答案。」

沙迪克汗的發言人則表示：「市長並未參與市政廳活動的採購過程，也未參與這些合同的招標。」強調市長辦公室將繼續確保所有程序正確執行，並期待對此次事件中採取的方法進行解釋。



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