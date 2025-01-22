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神預言！嘉南6.4強震兩周前他就示警　專家解釋「地震光」

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋。（圖／記者許敏溶攝）

記者葉國吏／綜合報導　

21日嘉義縣大埔6.4強震，主震在大埔，餘震集中在台南。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋竟然早在兩週前就預警，引起討論。另外，地震時不少網友看到一陣光，對此也有專家提出看法。

郭鎧紋接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，嘉義凌晨地震與梅山斷層無關，而是跟1964年的白河大地震的觸口斷層或口宵里斷層有關，都位處曾文水庫東邊，根據他在地震中心任職20多年經驗，近幾年有越來越多「主震變前震」的案例，像是2022年的台東關山地震，9月17日先發生芮氏規模6.4的前震，隔天下午才發生芮氏規模6.8的主震，雖然只有5%的機率，但仍要提高警覺。

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不過郭鎧紋曾在1月7日針對西藏強震時表示，西藏規模7.1強震原因，是印度板塊跟歐亞大陸板塊碰撞造成，導致西藏地區隆起。而印度板塊持續向北移動就會推擠新疆，而向東則會推擠揚子地塊，台灣雪山山脈、西部陸山帶、西部平原都是屬於揚子地塊，未來不排除台灣會受到一些影響。沒想到21日嘉義就發生6.4地震，這巧合也引起網友討論。

相關新聞：西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台灣

▲▼阿里山國家風景區管理處監視器拍攝到嘉義地區冒出白光。（圖／翻攝「阿里山國家風景區管理處」YouTube）

▲阿里山國家風景區管理處監視器拍攝到嘉義地區冒出白光。（圖／翻攝「阿里山國家風景區管理處」YouTube）

另外，許多人在臉書貼出地震當時所發出的光束，根據中時電子報報導，台大地質系名譽教授陳文山指出，有部分學者認為是地底下的電磁波造成，也可能是受到地震影響，遠處有電線走火。陳文山表示目前科學界對地震光發生的原因仍未有具體說法，僅有提出石英摩擦產生的電壓效應，或是地下的易燃氣體接觸到氧氣而被點燃等假說。

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