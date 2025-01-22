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嘉義6.4地震全台釀44傷　釋放2顆原子彈能量！恐還有餘震

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義大埔鄉21日凌晨0時17分發生規模6.4強震，之後餘震不斷，據消防署統計，全台受到本次地震影響而就醫的人數為44人。前地震測報中心主任郭鎧紋認為，這次的地震大約釋放2顆原子彈的能量；氣象署也提醒，嘉義大埔地震屬中大型地震，不排除3天內仍有規模5以上的餘震發生。

▲台灣民眾黨台南市黨部執行長陳詩薇與楠西區主任江峻溏第一時間就趕赴災區進行慰問，北中西區主任江明宗也立即發布0121震災地圖，提供民眾查詢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲強震造成台南楠西區多處災情。（圖／記者林東良翻攝）

嘉義地區21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，屬於極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度，其中台南楠西區受創最為嚴重，包含一間民房倒塌、附近多間建築天花板掉落。根據消防署統計，這次地震全國一共有44人受傷送醫，大多是遭掉落物品砸傷或跌倒。

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快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

▲嘉義21日凌晨發生規模6.4地震，全台有感。（圖／取自氣象署）

前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次嘉義6.4地震是觸口斷層錯動所引發，與1964年的台南白河大地震是同一個地質構造，大約釋放2顆原子彈的能量，雖然目前該條斷層尚無周期性的相關研究，但根據歷史經驗，從現在起到2060年全台都處於地震活躍期，推測嘉南地區至少還會發生2次規模6、規模7以上的強震。

▲南台灣發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區災情慘重。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▼▲民宅結構毀損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲南台灣發生芮氏規模6.4地震，台南市楠西區災情慘重。（圖／記者吳奕靖翻攝）

氣象署也提醒，自21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震之後，截至同日上午11時，累計已發生56起地震，由於嘉義大埔地震算是中大型地震，能量不會透過單一事件釋放，21日凌晨的地震為前震的機率不高，不排除3天內仍有規模5以上的餘震發生。

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