嘉義6.4地震全台釀44傷　釋放2顆原子彈能量！恐還有餘震

記者黃翊婷／綜合報導

嘉義大埔鄉21日凌晨0時17分發生規模6.4強震，之後餘震不斷，據消防署統計，全台受到本次地震影響而就醫的人數為44人。前地震測報中心主任郭鎧紋認為，這次的地震大約釋放2顆原子彈的能量；氣象署也提醒，嘉義大埔地震屬中大型地震，不排除3天內仍有規模5以上的餘震發生。

▲強震造成台南楠西區多處災情。（圖／記者林東良翻攝）

嘉義地區21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，深度9.7公里，屬於極淺層地震，最大震度為6弱，出現在嘉義縣大埔，台南市也有5弱震度，其中台南楠西區受創最為嚴重，包含一間民房倒塌、附近多間建築天花板掉落。根據消防署統計，這次地震全國一共有44人受傷送醫，大多是遭掉落物品砸傷或跌倒。

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▲嘉義21日凌晨發生規模6.4地震，全台有感。（圖／取自氣象署）

前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次嘉義6.4地震是觸口斷層錯動所引發，與1964年的台南白河大地震是同一個地質構造，大約釋放2顆原子彈的能量，雖然目前該條斷層尚無周期性的相關研究，但根據歷史經驗，從現在起到2060年全台都處於地震活躍期，推測嘉南地區至少還會發生2次規模6、規模7以上的強震。

▼▲民宅結構毀損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

氣象署也提醒，自21日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震之後，截至同日上午11時，累計已發生56起地震，由於嘉義大埔地震算是中大型地震，能量不會透過單一事件釋放，21日凌晨的地震為前震的機率不高，不排除3天內仍有規模5以上的餘震發生。