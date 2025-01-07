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西藏強震「破壞力為921一半」　專家：板塊向東推不排除影響台灣

▲▼西藏強震上千房屋倒塌！災民頭破血流驚恐逃難。（圖／翻攝微博）

▲西藏7.1強震造成上千房屋倒塌。專家指釋放能量約921的一半。（圖／翻攝微博）

記者許敏溶／台北報導

西藏日喀則市今（7日）上午發生強震，根據美國地質調查局（USGS）測定地震規模為7.1，中國地震台網則認定規模為6.8，目前已知至少造成53人遇難、62人受傷，更有上千房屋倒塌。地震專家郭鎧紋表示，西藏地震原因是印度板塊跟歐亞大陸板塊碰撞造成，而規模7.1強震，破壞力等同921規模7.3強震的一半。

西藏日喀則市上午發生規模7.1強震，這也是今年全球第一個規模7以上地震。地震專家郭鎧紋表示，根據美國地質調查所監測資料，規模7.1強震，釋放能量相當22.6顆原子彈，破壞力等同921規模7.3強震的一半。

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郭鎧紋進一步說明，西藏規模7.1強震原因，是印度板塊跟歐亞大陸板塊碰撞造成，導致西藏地區隆起。而印度板塊持續向北移動就會推擠新疆，而向東則會推擠揚子地塊，台灣雪山山脈、西部陸山帶、西部平原都是屬於揚子地塊，未來不排除台灣會受到一些影響。

此外，郭鎧紋指出，統計1990到2024年，規模7以上強震，每年平均約15個，等於24天才發生一個，現在才7天就有一個，略高於平均值，未來要密切留意發展。

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