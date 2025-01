貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

▲ 貝佐斯與未婚妻桑切斯出席川普就職典禮,身旁坐著祖克柏。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國新任總統川普20日就職,眾多科技業大咖到場觀禮,亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)未婚妻、女記者桑切斯(Lauren Sánchez)穿著一席優雅的白色大衣現身,但脫下外套露出白色西裝搭配白色蕾絲背心,令身旁眾人眼睛不知該看哪裡,引發網友批評她的穿搭「不合時宜」。

▲▼ 桑切斯脫下大衣前後。(圖/路透)

綜合《每日郵報》等外媒,現年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯20日上午抵達國會大廈圓形大廳,桑切斯在室外穿著一件看來舒服又時髦的白色大衣,進到室內便脫下大衣,可見她的白色西裝外套裡內搭一件蕾絲馬甲,露出傲人身材。

這番穿搭迅速在社群平台X引發討論,「天啊,桑切斯,請把它們收起來一天」、「她的穿著明顯不合時宜」、「正當我沉浸在梅蘭妮亞的美麗與優雅中時,桑切斯只穿著一件胸罩走出來」、「這裡是總統就職典禮,不是夜店,請展現出品味和尊嚴」。

I would hate for this picture of Mark Zuckerberg staring down the shirt of Jeff Bezos’ fiancée Lauren Sanchez during Donald Trump’s inauguration to go viral.



Would be such a shame for Zuck. pic.twitter.com/6NCeFH2Oho