貝佐斯未婚妻「爆乳裝太吸睛」！祖克柏眼神露餡　1秒尷尬畫面瘋傳

▲ 貝佐斯與未婚妻桑切斯出席川普就職典禮，身旁坐著祖克柏。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國新任總統川普20日就職，眾多科技業大咖到場觀禮，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）未婚妻、女記者桑切斯（Lauren Sánchez）穿著一席優雅的白色大衣現身，但脫下外套露出白色西裝搭配白色蕾絲背心，令身旁眾人眼睛不知該看哪裡，引發網友批評她的穿搭「不合時宜」。

▲▼ 桑切斯脫下大衣前後。（圖／路透）

綜合《每日郵報》等外媒，現年61歲的貝佐斯和55歲的桑切斯20日上午抵達國會大廈圓形大廳，桑切斯在室外穿著一件看來舒服又時髦的白色大衣，進到室內便脫下大衣，可見她的白色西裝外套裡內搭一件蕾絲馬甲，露出傲人身材。

這番穿搭迅速在社群平台X引發討論，「天啊，桑切斯，請把它們收起來一天」、「她的穿著明顯不合時宜」、「正當我沉浸在梅蘭妮亞的美麗與優雅中時，桑切斯只穿著一件胸罩走出來」、「這裡是總統就職典禮，不是夜店，請展現出品味和尊嚴」。

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I would hate for this picture of Mark Zuckerberg staring down the shirt of Jeff Bezos’ fiancée Lauren Sanchez during Donald Trump’s inauguration to go viral.



Would be such a shame for Zuck. pic.twitter.com/6NCeFH2Oho — Art Candee (@ArtCandee) January 20, 2025

坐在她隔壁的臉書創辦人祖克柏更被捕捉到疑似偷瞄一眼後迅速移開視線，截圖在X累積逾55萬觀看，引發眾人調侃，「這可能是祖克柏做過最人性化的舉動」、「祖克柏的眼睛離不開她」、「臉書在看亞馬遜的資料」。

不過桑切斯這套白色西裝似乎不是第一次亮相，早在去年9月的《富比士》女性峰會上，她就曾穿著這套衣服和《富比士》副總裁對談，當時也因這番造型備受矚目。