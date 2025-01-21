川普演說再喊美國優先　陳冠廷第一線分析台海經貿衝擊

▲ 陳冠廷赴美參加川普的就職演說。（圖／陳冠廷辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

美國第47任總統川普20日正式宣誓就職，重返白宮展開第二任期，近半小時的就職演說，人在現場的民進黨立委陳冠廷觀察，川普對「美國優先」政策的再次強調，可能對台灣與美國的雙邊合作以及區域安全穩定帶來影響；然而，川普演說中傳遞的多元族群包容訊息，也展現了某種正面的社會價值，值得關注與借鑒。

川普在演說中批評美國對外國邊界的防禦投入過多，並提及未來將停止對外國的國防資金支持。陳冠廷指出，若美國在印太地區的軍事承諾縮減，台海局勢恐面臨更大不確定性。

陳冠廷認為，美國長期以來是台灣最重要的安全夥伴，若川普主張的政策成為現實，台灣將更需強化自我防衛能力，確切與美國利益呼應，確保區域穩定。他強調，台美合作不僅關乎雙邊國家利益，也體現民主國家共同捍衛自由價值的責任。 針對貿易部分，川普始終主張對外國徵收更高關稅，並成立「對外稅務局」專責收取相關收入。

陳冠廷認為，川普的新政策可能對台美雙邊貿易造成影響，特別是在科技與農業領域。 陳冠廷指出，台灣與美國在經濟上的互補性非常強，整體貿易狀況不能單一類比中國式的傾銷，論述應該強調透過台灣提供的晶片中間財，美國才得以偉大。因此未來會持續督促外交部、經濟部就台美政經的溝通頻率、方式，推進能為兩國創造更多合作機會，而非增加不必要的阻力。

除了政策內容，陳冠廷也注意到川普演說中提及的多元族群訊息，特別是亞裔、拉丁裔與非裔美國人的參與。他表示，黑人牧師 Lorenzo Sewell 在就職典禮中的禱告「我有一個夢」引發全場歡呼的畫面，展現美國社會對未來的希望與融合精神，儘管政策內容引發爭議，但這些多元族群的參與是一個正面的信號，也反映美國社會對包容價值的重視。

陳冠廷表示，台灣作為印太地區的民主典範，應持續將多元與包容精神融入台灣的政策、立法議程與社會發展，讓台灣不僅在經濟與安全上具備實力，更能對外增加國家形象。

陳冠廷強調，會持續推動台美雙邊交流與對話，確保台灣在國際舞台上的地位不被削弱，為台灣人民爭取更有利的國際合作機會。