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潛艦、無人機、業務費遭凍結　國防部：讓捍衛國家官兵情何以堪？

▲▼國防部副部長柏鴻輝 行政院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部副部長柏鴻輝出席行政院記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會今下午三讀114年度總預算。國防部副部長柏鴻輝說，此次總預算刪減凍結影響甚鉅，是國防部歷年來最嚴重的一次，其中，業務費被凍結關乎零附件、油料經費；文宣費被統刪60%，要如何加強文宣，應對中國大陸的認知作戰、假訊息？他強調，國軍24小時為國服務，立院卻不給充分國防預算支持，要如何捍衛國家安全，每天面對高強度威脅的官兵又該情何以堪？

國防部副部長柏鴻輝今表示，此次總預算刪減凍結影響甚鉅，是國防部歷年來最嚴重的一次。他說，必須要強調幾個部分，第一，戰略型武器如潛艦，凍結預算高達50%，必須要到院會報告後始得動支，這一點就國際上不管是履約督導或是技術合作，或是所有潛艦後續作為，都造成國際看我們在戰略型武器捍衛自已國家決心時，一個非常大的隱憂，也讓潛艦努力這麼多年的同仁，在所有工作崗位上都非常氣餒。

柏鴻輝喊話，希望立法院能給國防戰略型的武器，潛艦只是其中一項，更大的空間來支持國防、支持國家安全，也告訴世界，我們國防部有捍衛國家安全的決心。

第二，從俄烏戰爭可以看到，全球每個國家都將無人機產業列為最優先發展事項，中科院依照國家政策在嘉義民雄園區建立國防產業聚落，對未來的國防安全非常重要。誠如印太指揮部的指揮官所說，將來台海一旦發生危機，將成為無人機煉獄，中共去年生產、購買無人機已達上百萬規模，台灣遠遠落後。今天立法院把所有民雄園區的預算凍結50%，等於把捍衛國家的決心、發展國防產業打回原形，這是國家的重大損失。

第三，國防部的業務費被凍結30%，仍然要到立法院會做報告始得動支。柏鴻輝說，今天所有面對中國大陸的灰色地帶衝突，「就像我現在講話，中共有6艘船艦在我台海周邊，無人機、共機也在周邊行襲擾行動」，業務費看似30%不高，但是卻是零附件、油料等等戰力的基本要素，凍結隊官兵情何以堪？

柏鴻輝直言，官兵每天面對高強度的威脅，沒有給他們充分的國防預算支撐，守在山上的、守在離外島的、守在海上的、在夜晚空中攔截的兵力，甚至路上警戒的兵力，對他們來講是不公平的。

「更何況，還有統刪3%的軍事裝備費用，這都是油料、零附件的經費。」柏鴻輝強調，這是戰力，如果沒有這些，官兵如何每天24小時在海上、在山巔、在離外島捍衛國家安全？大家今天能坐在這裡，是因為有這群國軍，無怨無悔地在捍衛國家安全，請問國防預算資源有給予充分支援嗎？

第四，立法院一直要求國防部建立新興戰力，請問，所有預算編列都是為了新興戰力編列，F-16V的裝備精進、海馬斯CDCM等，這些都是預算，是官兵要到國外接裝、訓練教育，甚至廠家來國內教育訓練，這些差旅費居然被通刪15%到20%且不能流用，那請問新裝備怎麼接裝？影響到戰力，中國大陸最高興。

另外，柏鴻輝也提到，文宣費被統刪了60%，立法院口口聲聲說國軍召募非常困難、要加強文宣，卻統刪國防費文宣費60%，要如何加強？且灰色地帶的襲擾是在認知作戰、假訊息，今天預算一被刪後，政戰局拿什麼去對抗強大的中國大陸洗腦民眾、干擾軍心士氣？這些都是國安隱憂，若不重視，今年國防將開倒車，國家在國際上將被認為沒有捍衛國家安全的決心。

▲▼行政院回應114年度中央政府總預算案審查 記者會 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

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