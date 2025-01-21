卓榮泰今南下勘災　穿台電夾克為1000億撥補被刪抱不平

▲行政院長卓榮泰出席記者會，回應總預算案相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

嘉義縣大埔鄉21日發生芮氏規模6.4地震，全台皆有感。行政院長卓榮泰上午出席完總預算記者會後，下午赴台南勘災；卓提到，感謝台電人員在撥補被刪減新台幣1000億元的時候，仍出勤搶修服務民眾。他也特別穿著印有台電標誌的夾克出席記者會，勉勵台電再接再厲。

卓榮泰今上午在記者會中表示，政府十分關切凌晨地震造成民宅坍塌、國人受傷、設備交通損失，總統賴清德昨天第一時間詢問行政院狀況，行政團隊也快速具體回報，並要求各部會全力進行必要救助，同時與縣市首長通話了解現場狀況。

卓榮泰說，在各部會全力救助下，許多水電陸續恢復、未造成人員重大傷害，目前很多水電都能恢復，僅有交通上有零星受損，人員沒有受到重大的傷害。

卓榮泰今天特別穿著印有台電標誌的夾克出席記者會，聲援辛苦的台電同仁。他表示，嘉南地區凌晨發生地震，第一線醫護警消、油電糖水人員緊急搶修恢復供水供電，台電遭刪減1000億元撥補，但台電人員在凌晨仍出勤完成任務，為國家人民服務，但連給於財政撥補的1000億都被刪除，他還是要勉勵台電同仁再接再厲。

卓榮泰強調，台電撥補被刪減不是只有影響一間公司，而是會衝擊民生用電的補助，影響之大無法估算。他說，政府不願此時轉嫁電價，衝擊民生，但是台電財務無法健全調整也是事實，「台電的1000億元，難道不應該恢復過來？」