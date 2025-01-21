總預算三讀！黃國昌：中央可用逾2.9兆　「與去年大致相符」非癱瘓國家

▲黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院從昨天開始挑燈夜戰審查114年度中央政府總預算，藍、白聯手表決通過多案刪減、凍結行政院各部會預算，今（21日）下午總預算三讀通過，總計刪除2075億7425萬9000元，另凍結2600多億元。立院民眾黨團總召黃國昌說，此次總預算約2兆9248億9555萬元，與去年規模大致相符，沒有賴政府對外造謠的在野黨要癱瘓國家。

黃國昌21日下午於臉書發文表示，今年度中央政府總預算案在剛才完成三讀，謝謝每一位民眾黨黨團辛苦的黨籍委員及夥伴，「這段時間以來，大家都辛苦了」，過去這段時間，賴清德政府濫用國家機器，透過與綠媒一搭一唱，無所不用其極地對在野黨嚴審總預算發動攻擊，造謠、抹黑、抹紅樣樣都來，意圖迴避民主監督、大搞威權獨裁。

黃國昌提及，民眾黨團秉持前主席柯文哲「理性、務實、科學」的精神，為全體國人嚴格把關血汗錢，2025年中央政府總預算歲出編列史上最高金額3兆1324億6980萬9000元，各委員會刪減67億3763萬元，院會個別提案刪減1068億6162萬9000元（含政府補貼台電1000億2萬元），院會通案刪減939億7500萬元，共計刪除2075億7425萬9000元，占總預算歲出編列的6.64%。

黃國昌指出，2025年中央政府總預算歲出經立法院審查後，合計約為2兆9248億9555萬，與2024年中央政府總預算的歲出規模大致相符，並沒有賴清德政府不斷對外造謠，在野黨要癱瘓國家情形。

黃國昌強調，「賴清德、卓榮泰可以騙人，但數學不會騙人。」為人民把關預算、不讓行政機關恣意浮編，是立委的天職，民眾黨團和他都不會因為賴清德與卓榮泰無理的恐嚇、情勒人民而有所退讓，「因為我們深知，每一張選票背後對柯文哲和我們8位立委的託付，以及承載對這個國家不能走向一黨獨裁的期盼」。