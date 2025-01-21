1日限定優惠！　學測考生「出示證明」免費看球賽

▲今年度的學測生可以免費看球賽。（圖／翻攝自Instagram／@hsinchulioneers）

記者曾筠淇／綜合報導

114學年學科能力測驗從18日起一連舉行3天，共有12.1萬人報考。隨著大考結束，職籃「新竹御嵿攻城獅」在IG上發文表示，為了獎勵考生這麼努力，只要出示「參與114學年度大學學測的任何證明」，就可以免費看球，不過僅有限量100組。

職籃「新竹御嵿攻城獅」在IG上發文分享「1/22限定優惠」，為了獎勵考生這麼努力，他們推出了今年度學測考生的限定優惠，邀請大家帶朋友一起看球，「1/22(三)19:00 vs 福爾摩沙夢想家」，地點在新竹縣體育館。

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「新竹御嵿攻城獅」指出，考生只要出示「參與114學年度大學學測的任何證明」，就可以至售票口免費兌換入場門票，一組2張，限量100組，換完為止，至於座位區域則以現場狀況為主，「 當日15:30於售票口開始兌換」。

此外，「新竹御嵿攻城獅」本來是寫說「准考證別丟！攻城獅請你看球」，但經過提醒，也緊急在留言處補充，「出示任何你有參加本屆學測的證明都可以！抱歉暴露年紀了！原來這年代已經沒有准考證了嗎？」

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