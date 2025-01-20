快訊／學測51級分上台大！專家估落點　醫學系門檻要56級分

▲得勝者文教進行學測落點分析。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年學測今天考完，成績預計2月25日揭曉。升學輔導專家指出，由於今年數學A、自然難度跟去年差不多，推估採計4科（國、英、數A、自然）的二類組熱門校系，台大門檻約為51級分，清大、成大、陽明交大等頂尖大學則落在49級分左右，「中字輩」大學約47級分，台大和陽明醫學系要59級分、牙醫系門檻57級分、自費醫學系門檻則在56級分，預估落點均與去年錄取分數一樣。

今年學測與去年一樣，數學考科分成數學A、數學B兩科，其中數學A以傳統的自然組（理工醫農），以及台大、政大等校的商管學院採計；數學B則是文法、社會科學、藝術學院與多校商管學院採計。

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得勝者文教主任藍天予指出，在不採計國文的自然組熱門校系（英數A自）部分，預估台大電機系為44級分、交大電機系（乙組）43級分、成大電機系42級分；而有採計國文的二類組熱門校系（國英數A自），清大資工（甲組）預估為56級分、中正電機系51級分，預估落點分數均與去年一樣。同樣採計數A的台大財金系則預估42級分。

至於採計數B的熱門校系（國英數B社），因今年數B、社會科較簡單，藍天予建議，若有校系同時採計數B和社會科，建議可參考去年級分再提高1級分，預估政大法律系會從55級分提高至56級分、台大人類學系從53級分提高至54級分。

升學輔導專家劉駿豪提醒，學測成績2月25日公布到學校收件，只有約半個月的時間，建議考生提前估算落點，熟悉篩選規則和校系級分，才不會漏掉有利於自己的校系，尤其每年都有許多校系改變篩選科目，必須及早因應，例如成大材料系篩選科目從4科相加（國英數Ａ自），今年變成3科相加（英數A自），推估今年可能會提高1 級分至41級分。

劉駿豪進一步指出，考生也可以整理出相同篩選的校系，像是清大、陽明交大、成大機械系，這幾年都是國、英、數A、自四科相加，預估今年清大動力機械系分數為52級分、陽明交大機械系51級分、成大機械系51級分。

劉駿豪也提醒，考生在估算落點時，至少要看3年的趨勢變化，像是台大土木、清大工科甲組，都在111學年度下修、112學年反彈、113學年恢復正常；同理推估，去年分數下修的科系，注意今年可能會反彈，像是政大經濟系，去年數A社降至19級分、英文12級分，今年可能會反彈上修。

升學輔導顧問許致昇建議考生，今天學測考完後，就可以先對答案、估算各科級分，再參考近幾年數據推算落點，考生可能會遇到「級分高於目標校系門檻」、「級分接近目標門檻」，以及「級分低於目標門檻」三種情況，如果是高於或接近目標門檻者，就可準備二階申請，並準備一到三分鐘的自我介紹。