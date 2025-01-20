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補習班「猜中」學測英文作文考題？圖片也超像　大考中心回應了

▲▼今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）

▲今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）

記者閔文昱／綜合報導

為期三天的114學年學測今（20日）落幕，今年英文作文題目是根據提供兩張圖片，要求考生描述兩種場景，以及對颱風假的看法與經驗，不過卻被發現從主題到配圖，都與台中某補習班練習題幾乎一模一樣，疑似是考題洩露。對此，大考中心也做出回應了。

今年學測英文作文題目考對颱風假的看法與經驗，題目給了兩張照片，要考生根據提示寫一篇英文作文。不過，事後有網友在社群平台Threads發文透露，此次英文作文題目與台中某補習班的練習題目幾乎一樣，就連配圖都高度相似，懷疑考題洩露。

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對此，大考中心回應，該考題是以「颱風假」為主題，並提供兩張情境照片，要求考生描述並分享對颱風假的看法及經驗，颱風是大多數考生共同的生活經驗，生活化的命題難免會有雷同的素材。

▲▼今年英文作文考對颱風假看法與經驗。（圖／大考中心提供）

大考中心強調，命題過程有嚴謹的保密機制，不可能提前外洩，此次事件更多是因生活化命題與補習班練習內容不謀而合所引發的討論，重點在於考生如何運用所學的詞彙、語法，寫出切合主題且具一致性與連貫性的短文，學生應以紮實學習和全面思考為基礎，應對多變的考試題型，而非過度依賴猜題。

大考中心主任張新仁指出，去年颱風數量多，108課綱重視生活經驗和素養導向，因此颱風對考生來說就是生活經驗的一環。他進一步說明，颱風來襲的可能影響，以及因應颱風的停班停課，確實是絕大多數考生的共同生活經驗，並未獨厚任何特定群體。

此外，精準「命中」學測考題的補習班老師也澄清，他的模擬考題純屬根據多年的教學經驗與觀察設計，未曾接觸到考題內容，颱風假作為作文主題具有很高的預測性，因此「猜中」並非不可思議。

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