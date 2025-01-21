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花蓮新春山林暢遊！登山、花海、木育攻略　消費優惠集章送好禮

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)

▲大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業保育署花蓮分署串聯花蓮地區森林育樂場域，由北至南替您規劃春節行程，免煩惱盡情暢遊！得天獨厚的森林環境、充滿日式懷舊風情的建築群及適合闔家賞玩的主題活動，歡迎揪親朋好友來聚，共繪美好回憶！

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)
 
農曆年期間，池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區1月28日（除夕）當天休園，1月29至2月2日（初一至五）每日開放遊客參觀遊憩；瑞穗生態教育館1月27至30日（小年夜至初二）休館，1月31日（初三）起開放參觀；富源國家森林遊樂區春節連續假期不打烊。

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)

▲▼池南國家森林遊樂區。

花蓮分署所轄森林育樂場域，具有豐富多元的森林環境，春節期間（1月29日至2月2日）集滿必遊景點3個戳章（池南國家森林遊樂區、大農大富平地森林園區、林田山林業文化園區），可兌換花森好禮1份，各園區款式不同，每日限量2份，贈完為止。於必遊景點購買台灣狐蝠布偶即可獲得超Q狐蝠春聯及紅包袋乙份，體驗自然也福氣滿滿！

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)
 
1月29日至2月2日至池南國家森林遊樂區木育遊戲（手撥彈珠台、套圈圈、射擊山老鼠），將依遊戲成績兌換各式池南特色禮，歡迎新年試手氣，體驗木育樂趣。此外，在遊客中心消費滿額還可兌換滿額禮！
 
1月29日至2月2日，前往鯉魚山步道「養心亭」、「觀景台鯉魚山三角點」各拍攝1張合照，上傳至臉書打卡或分享，可至池南國家森林遊樂區遊客服務中心，即可手搖轉珠機1次，換取登高禮。

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)

▲林田山林業文化園區。

林田山林業文化園區1月29日至2月2日配合食堂前世今生照片展，至園區尋找照片展中3個指定景點，蓋章打卡後可至森樂館兌換小禮！森樂館單筆消費滿$600即可送檜木聞香包福袋一只（每日限量30份）、單筆消費不限金額於粉絲專頁打卡按讃加碼贈送樟木噴繪磁鐵冰箱貼一只。在園區新亮點-「林場喫冰」館內消費滿額抽好禮，快來試手氣！來到園區不要錯過最有氣質的「林田山咖啡二館」，消費滿350元送甜蜜小點、打卡享9折優惠，還有充滿原住民風情的「原藝館」，年節期間館內木作品8折優惠，每日還有一件限定品5折優惠，趕快來尋寶喔！

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)
 
因園區正進行房舍修復工作，提醒遊客經過工區時快速通過，並請到引導車輛依指標停放在園區外臨時停車場。
 
大農大富平地森林園區春節期間種植油菜花、大波斯菊、百日草等草花，金黃色及紫色的花海相互交錯為大地畫布塗上一抹鮮豔的色彩，並且襯托創作家「達鳳‧旮赫地」為故鄉太巴塱創作的「永恆的忻星」藝術品，還有迷人的森林自行車道及可愛的波波球景觀，歡迎騎乘單車暢遊園區林間自行車道及景觀花海。

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)

▲富源國家森林遊樂區。

平森為歡迎遊客前來到訪走春，自1月29日起至2月2日與園區花海合照打卡上傳臉書或IG粉專，可憑畫面至遊客中心玩抽抽樂1次，試試手氣帶走各式精美小禮及松錳租車自行車租用折價券，每日獎品數量有限，抽完為止。按讚或追蹤大農大富臉書或IG粉專，也可至遊客中心兌換明信片1張。

▲▼大農大富平地森林公園。（圖／花蓮分署提供，下同)

▲瑞穗生態館。

瑞穗生態教育館猜謎語活動透過各式各樣的謎語，激發參與者的智慧和思維，歡笑中發現生活周遭動物植物的名字，可獲得一份小獎品。1月31日至2月2日（初三至五）每日上午10時到下午4時，推出春節限時活動，一起探索謎語的魅力，增進友誼，留下美好回憶，還有小獎品送完為止。
 
活動詳情歡迎查詢各育樂場域臉書粉絲專頁
池南國家森林遊樂區：https://www.facebook.com/ChihnanNationalForestRecreationArea
林田山林業文化園區：https://www.facebook.com/ilovemorisaka
大農大富平地森林園區：https://www.facebook.com/MASADIFOREST
瑞穗生態教育館：https://www.facebook.com/rsecology

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