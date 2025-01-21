不只退出WHO！　盤點川普上任首日簽署的行政命令

▲川普20日宣誓就職之後，一連簽署多道行政命令。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普20日上任第一天簽署多項行政命令，涉及領域涵蓋移民、關稅、TikTok、跨性別權利、創立政府效率部門、赦免1500多名國會大廈騷亂人士、退出世界衛生組織（WHO）、退出巴黎氣候協定等，以及多項「美國優先」事項。重點整理如下：

移民

川普宣布美墨邊境國家緊急狀態，美國海關與邊境保護局（CBP）應用程式CBP One關閉移民庇護申請功能，既有預約全數取消，美軍將被部署至邊境地區協助現有執法人員。川普在就職演說上提到，「所以非法入境行為將即刻停止，開始把數以百萬計的外國犯罪分子遣返回去」。

終止出生公民權

川普簽署行政命令終止「出生公民權」。但相關法令預計將面臨重大法律障礙，因為美國憲法第十四修正案寫明，任何在美國境內出生的人都是美國公民。

關稅

川普有意在2月1日起，對鄰國加拿大與墨西哥課徵新關稅，這與他先前「上任第一天就課稅」的承諾相比，這項措施似乎被暫緩了一周。不過，被問及對中國商品課徵關稅時，川普指出，他在第一屆任期內實施的關稅，目前依然存在。

退出巴黎氣候協定

川普20日在第一資本體育場參加室內就職遊行時，當場簽署行政命令，宣布美國退出巴黎氣候協定。

宣布能源緊急狀態

川普此舉將允許政府加快發放新石化燃料基礎設施許可證。這道命令翻轉氣候政策，預料將面臨法律挑戰。

▲川普簽署的行政命令範圍涵蓋移民、關稅、TikTok、跨性別權利等。（圖／路透）

退出世界衛生組織

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）簽署行政命令，宣布美國退出世界衛生組織（WHO）。美國退出WHO可能削弱該國作為全球衛生領導者的地位，並使未來抗擊大流行病的努力更加困難。

墨西哥灣重新命名

川普下令更改2處地點名稱，把墨西哥灣更名為「美洲灣」（Gulf of America），並把阿拉斯加州迪納利山（Mount Denali）重新命名為「麥金萊山」（Mount McKinley）。

終止多元性別

川普宣布終止多元性別，稱美國政府的正式政策將只有兩種性別，也就是男性和女性。這推翻拜登任內關於性別認同接受度的行政令。

暫停TikTok禁令

川普簽署行政命令，暫時延後針對短影音應用程式TikTok的禁令至少75天。這道命令指示司法部長不要執行相關法律，以便讓川普政府有機會決定相關適當行動方針。

撤銷拜登任內78項行政命令

川普在就職遊行現場一連簽署多項行政命令，推翻拜登任內的78項措施，包括至少10多項支持種族平等、打擊對同性戀與跨性別歧視的措施。

赦免國會大廈騷亂者

川普赦免大約1500名涉及2021年1月6日國會山莊騷亂事件人士，替6名被告縮短刑期，履行競選承諾。隨著川普重返白宮，司法部針對此案的調查預計將停止。

撤銷電動車目標

川普撤銷拜登任內簽署的行政命令，這道命令旨在確保2030年電動車占美國銷售新車的一半。

成立政府效率部門

川普20日晚間正式成立政府效率部門（Department of Government Efficiency，DOGE），由億萬富翁馬斯克主導，旨在削減政府開支，提高政府績效。但才剛成立，政府效率部隨即挨告，遭指控違反聯邦透明化法規。