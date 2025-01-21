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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

慶賀團拿川普就職貴賓券朝野都說讚　林佳龍盼預算審查支持外交工作

▲▼民眾黨立委陳昭姿到第一資本體育館（Capital One Arena）的VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

▲陳昭姿到第一資本體育館VIP包廂觀看川普就職典禮直播。（圖／陳昭姿國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）在台灣時間21日凌晨1時宣誓就職，受天候影響，台灣慶賀團原無法入場觀禮；在外交部斡旋下，台灣拿到4張於第一資本體育場（Capital One Arena）觀看直播的VIP貴賓票，已入場的白委陳昭姿不斷向外交部表達感謝，直言「不可思議」、藍委柯志恩也大讚完成不可能任務。外交部長林佳龍回應，儘管過程中多有波折，但外交部全力以赴，不負使命，感謝立委們肯定外交同仁的努力，「更是這段時間以來，難得的朝野共識」，也呼籲國內在預算審查上能持續支持外交工作。

美國總統川普（Donald John Trump）及副總統范斯（James David Vance）已於美東時間今（2025）年1月20日中午宣誓就職，成為美國第47任總統及第50任副總統，

外交部表示，我國政府向川普總統及范斯副總統表達誠摯祝賀，期盼在台美關係堅實友好的基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國新任川普政府攜手強化雙方在安全、經貿、科技、教育等各領域的緊密夥伴關係，為兩國人民的福祉以及促進印太地區與全球的和平、穩定與繁榮共同努力。

外交部長林佳龍也在社群平台發文，祝賀川普及范斯上任，並表示台灣與美國是共享民主價值的同盟夥伴，對未來台美關係深具信心和期待。

林佳龍指出，近年來台美關係在各項機制下不斷深化，積極推動雙邊經濟合作及貿易投資，讓台美經貿關係邁入全新階段。如同賴清德總統祝賀新任美國政府團隊的賀詞，台美友誼不僅歷久彌新，更持續壯大，雙方在各領域的交流日益緊密，「展望未來台美關係，我們充滿信心與期待」。

林佳龍提到，此次總統賴清德派遣立法院長韓國瑜率領慶賀團赴美，出席美國新任總統就職典禮，儘管過程中多有波折，但外交部全力以赴，不負使命，確保慶賀團參與活動的過程順利，感謝立委們肯定外交同仁的努力，「更是這段時間以來，難得的朝野共識」，他說。同時，他也呼籲國內在預算審查上能持續支持外交工作，期盼民主台灣團結一致，「大家都是Team Taiwan」。

針對台美經濟關係的進展，林佳龍回顧，川普擔任美國第45任總統任內奠定了基礎，展望未來盼與美國新任政府在更多項目深化合作或推進，《晶片法案》（CHIPS and Science Act）與「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）等互惠互利的重要機制，期盼台美雙邊攜手努力，進一步強化經貿夥伴關係，創造更多合作成果，共同為區域與全球的經濟繁榮作出貢獻。

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