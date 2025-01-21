原還要凍結地震測報預算100萬　他揭藍白立院5大罪狀

▲立法院不斷電審查總預算，結束後國民黨團總召傅崐萁開心鼓掌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院院會20日處理114年度總預算，一路表決到今天清晨，過程中還遇上嘉南大地震，而其實國民黨立委黃仁曾提案打算凍結「地震測報」預算100萬，但最終撤案未列在藍白送進立院的700多案。民進黨立委許智傑批評，藍白刪預算不講道理，他並盤點5大罪狀，「全民受害」。

首先，許智傑表示，在野黨美其名為凍結預算，實際上許多國家的重大計畫凍結就無法順利發包，其實跟刪除沒兩樣。而且若要解凍大都需要「院會」同意，什麼意思呢？只要藍白對部會還是不滿意，就還是表決碾壓民意。

第二，許智傑不滿，民生預算也要刪除，台電補助一千億、租屋及節能補助、行政院南部聯合服務中心等預算通通刪掉，非雙北人民都不是人，國民黨就是天龍國黨。

第三，許智傑質疑，藍白拖累學術產業發展，學術性機關、教育館舍、產業園區通通要刪，中研院、氣象署、體育署、教育部、美術館、科學園區等都遭凍結至少30%，凍結這些中性機關預算都相當不合理。

第四，許智傑說，藍白提案品質差搞兒戲，案由標題跟內文完全不同，還有表決刪除後才說要撤案，各種粗糙提案宛如在扮家家酒。就像想砍南科預算案由卻寫中科，不把人民當一回事。

最後，許智傑指出，國民黨立委王鴻薇現在提案威脅中選會，讓現有連署書無效，不然選舉業務費就有一半要不見。影響審查罷免提案的受理，透過預算權防止自己被罷免，完全就是政治黑手，阻礙人民罷免權。