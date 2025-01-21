曾在台灣求學！川普就職　加州華裔市長：期待執政更靈活

▲聖蓋博市長吳程遠曾在台灣求學。（圖／City of San Gabriel Government ）



文／中央社

美國總統川普今天就職，加州聖蓋博華裔市長吳程遠表示，期待川普上任之後在總統職權的運用、與國會的協調力上，展現更高的靈活度與精準性。

聖蓋博市（San Gabriel）位於洛杉磯東邊郊區，亞裔人口占6成，市長吳程遠（John Wu）是出生香港的華裔移民，曾在台灣求學成長。

吳程遠認為，川普展開第2任期，儘管他口無遮攔的形象恐難有太大改變，但相信川普重新執政，在總統職權的運用以及與國會的協調能力上，會展現更高的靈活性與精準性。

身為地方民選首長，吳程遠觀察，川普的關稅保護主義政策以及對非法移民的強硬立場，必然會導致聯邦與地方政府間的摩擦不斷。

不過吳程遠也強調，拜登政府在內政與外交上的表現，讓許多民眾感到不耐與失望，這正是川普靠著非典型的政治風格，仍能保持高支持度的主要原因。

針對當前社會氛圍，吳程遠認為，邊境管理失控與通貨膨脹惡化，使得經濟前景不明朗，進一步加深了民眾的無助感。

吳程遠表示，近期洛杉磯野火災情，暴露出意識形態凌駕專業治理的深層問題，助長了「即使川普執政再怎麼瘋狂，也不會比現在更糟」的社會情緒。

吳程遠是市議會中唯一無黨派的政治人物。他強調，市政工作聚焦於民生與基礎建設，不會因聯邦政權更迭而有顯著變化；儘管社會對立可能升高，但期待市民拿出智慧，確保市政推動不受干擾。