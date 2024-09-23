迎戰927週年慶　「大江」瞄準Z世代消費55家跨業種品牌改裝

▲拼週年慶「大江」55家跨業種品牌改裝- OLENS韓國第一隱形眼鏡品牌。（圖／大江提供)

記者楊淑媛／桃園報導

各大百貨週年慶大戰9月底開打，在激烈的市場競爭中，中壢區大江購物中心瞄準Z世代消費者崛起，在即將到來的9月27日週年慶預購活動，進行了全館各樓層的品牌改裝升級，涵蓋了55家跨業種品牌，將「一遊未盡」零界線的生活型態概念從一樓擴大至全館，讓消費者自由切換從購物、餐飲到居家裝飾，體驗無限的創意和潮流感。

大江購物中心23日表示，該中心自今年初進行大規模品牌調整計畫，打破百貨業界的品牌組合模式，將一樓打造「時尚繽紛」及「粉漾潮流」二大區域，以跨業種、零界線的概念將輕奢名品、網路品牌實體店、快時尚服飾及餐飲等品牌混搭配置，此舉不僅讓一樓業績成長率達到雙位數，更成功拓展更多元的消費客層。

▲大江跨業種品牌配置餐飲零售業績齊發。（圖／大江提供）

業者並發現Z世代年輕族群大幅增加，迅速調整館內品牌組合，於9月27日週年慶預購活動前陸續完成了55家的品牌改裝調整計畫，除了將一樓改裝的成功元素延續至商場各樓層，另引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、香氛美妝、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐，業者認為Z世代的商品不只局限在服飾或單一產品，應該延伸為零界線的生活型態，所以透過改裝計畫打造「一遊未盡」的大江購物中心，盼能為館內注入活水、形塑新世代的消費體驗。

▲女性消費力的崛起，對於產品質感、健康美麗的需求增加。（圖／大江提供）

大江表示，桃園市去（2023）年新增人口數破3萬人，高居全台各縣市成長率第一位，其中青埔特區的移入人口及房屋成交量更是大爆發，大江因鄰近青埔，看好這波新移民商機及居家用品購物需求，下半年改裝重心以「生活品味宅」為主題，讓消費者輕鬆選購到家電和高顏質的軟件家具家飾等商品。