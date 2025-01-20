長輩包1900！她怒喊惡意「詛咒我孩子？」　一票人搖頭：太敏感

▲原PO表示，婆家長輩送給孩子1900元紅包，她覺得是詛咒，因此請老公退還。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

農曆新年即將到來，不少人都期待可以收到紅包。不過一名人妻卻抱怨表示，老公的親戚居然包1900元給小孩，讓她氣到不行，「是在詛咒我的孩子嗎？」貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛認為媽媽太敏感，「兩包1900加起來就有3800了，是雙數」。

該名人妻在Dcard以「親戚包給小孩紅包1900」為題發文，表示過年快到了，老公的親戚提前包給小孩紅包，一開始聽到老公說親戚包了1900元以為看錯，怎麼有人紅包包單數，結果自己確認後發現，一包裡面一張1000、一張500、4張100，另一包裡面3張500、4張100。

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人妻傻眼，「對！就是各1900！紅包收過那麼多真的第一次看到單數，包給孩子200、600都好，我不在意金額，畢竟是人家的心意，但單數我真的不行，是在詛咒我的孩子嗎？」後來打電話去跟親戚確認，對方卻說沒什麼意思，是疏忽，會再補包給孩子。不過之後又改口稱，如果2包都包2000，等於4000，4不吉利，所以才包1900和1900，總共3800。

人妻坦言，「2包1900真的沒有比較好欸，是2包單數欸，活得比我們久，這樣包紅包的邏輯我真的不懂，反正我請老公退掉紅包，親戚硬塞的話，就跟他們拿紅包袋就好。一直說他們沒有惡意，但我真的感受到滿滿的惡意。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「2包1900加起來就有3800了，是雙數，妳要這麼敏感會生活得很辛苦，一直覺得全世界對妳有惡意」、「不是不能迷信，但把對方包紅包的行為視作惡意滿滿也沒必要，因為沒有實際對你們做什麼」、「有夠難搞…要我下次過年，一定離妳這種親戚越遠越好，順便省一筆錢、「包紅包本來就是一個心意而已」、「真的有惡意，相信我連包都不會包」。

原PO則補充，其實該位長輩欺負了老公家的每一位媳婦，常常在親戚之間搧風點火，甚至鬧到有人因此離婚，連婆婆也是受害者，另外從小見識長輩嘴臉的老公同樣這麼分析，所以她才會認為對方包了1900元的單數紅包，雖然大方但也是詛咒。

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