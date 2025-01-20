看病忘記穿內衣！男醫聽診時...妹子「超尷尬」羞喊：真的別太懶

▲原PO聽診時才想起沒穿內衣，一整個超害羞。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

近日不少人感冒，診間都是欲看病的患者。一名女網友分享，自己因為被傳染了感冒，整個人全身無力都在床上躺著，後來決定去看病，卻忘了穿內衣就出門，直到醫生拿聽診器聽胸腔時，才發現自己沒穿內衣，讓她瞬間覺得超尷尬。

原PO在《Zuvio》表示，這陣子超多人重感冒，室友也中了感冒，沒想到自己被傳染中鏢，整個人軟軟爛爛的，雖然沒有發燒，但全身無力、沒有力氣，在家軟爛一天後，決定出門去看醫生。

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原PO透露，由於在家耍廢一整天，所以連去附近診所都沒有穿內衣出門，直到醫生問病情、拿聽診器聽胸腔時，才驚覺自己沒有穿內衣出門，超級尷尬。

原PO直言，瞬間覺得覺得超對不起醫生的，只好裝作完全不清楚的樣子，醫生應該是有發現，只是沒有表現出來，真的是學到一課，不要連看醫生都這麼懶，出門買飯就算了，冬天都包超厚、超多層，根本沒發現。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「醫生應該也習慣了」、「其實不用覺得對不起醫生，醫生當下都是在專心想幫你診斷疾病，不太會特別去注意那一塊」、「正常的醫生應該對女性身體是不會有反應的」、「醫生帥嗎？」

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