南消二大「滅火蛇出來」　Q版春聯好吸晴！

▲台南市消防局第二大隊美術擔當隊員莊士儀，今年特別推出蛇年「蛇來消災、舞告平安」滅火蛇出來春聯，令人眼睛為之一亮，人氣滿滿。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆新年即將來臨，台南市消防局第二大隊美術擔當隊員莊士儀，每年都會發揮創意，設計別出心裁的節慶宣導品，今年特別推出蛇年「蛇來消災、舞告平安」滅火蛇出來春聯，親民可愛搭配2字造型Q蛇救災瞄子水線圖案，令人眼睛為之一亮，人氣滿滿！

春聯圖案的含意是祈求新的一年各單位弟兄工作出勤，皆能出入平安，無災納福過好年。這次推出的「滅火蛇出來」春聯，設計發想來自消防水線射水並搭配2字造型。因為消防救災出水瞄子為救災先鋒的首重裝備，並藉由蛇水線造型春聯圖案及搭配各式文宣看板來推廣消防宣導業務，塑造出消災平安、祈福及消防專業形象，可加深民眾印象。

消防局局長李明峯表示，市長黃偉哲一直以來都相當支持及肯定消防局的防災防火宣導活動，此次「滅火蛇出來」春聯希冀平安無災，是相當有創意的文宣活動。透過守護傳統的春聯文化，於此也呼籲社會大眾，住警器是守護居家安全及預防火災的重要工具，能在火災初期提供即時警報，保護家人和財產的安全，因此家家戶戶都需要安裝住警器，若有火災發生時，才能夠及時採取應變措施，進行避難逃生。

第二大隊大隊長王騰毅表示，為了將消防安全觀念傳遞給民眾，藉由「滅火蛇出來」春聯、「消防門神」來吸引大家的目光，讓民眾對於居家安全、企業的防火管理能夠有多一分的重視。

農曆新年即將到來，消防局第二大隊持續推動「智慧防救災、消防大躍進」使全市民朋友們安全有保障，蛇來消災平安過好年。