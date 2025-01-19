消防節舞獅上陣招義消　南消玉井消防宣導「蛇」我其誰

▲台南市消防局第二大隊19日消防節聯合玉井區公所「新春揮毫活動」及國小及書法名家，特別共辦「119消防節舞獅展春聯『蛇』我其誰！」一場別具新意宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於春節將至，台南市消防局第二大隊19日消防節聯合玉井區公所「新春揮毫活動」及國小及書法名家，特別共辦「119消防節舞獅展春聯『蛇』我其誰！」一場別具新意宣導活動，弘揚傳統文化暨推廣防火防災的重要性，議員周奕齊與眾里長同到亦在喜慶節日之際為119消防員加油打氣。

玉井分隊為提升年前冬季鄉親民眾的防災意識，除邀集玉井義消到場現身說法進行招募民力新血，並首次與「玉井國小生舞獅團」一同亮點展示講說消防知識，讓居民在歡樂迎新年的同時，提升居家安全意識。此外，本次更聯合去年曾捐贈分隊10萬元消防裝備器材之「玉井書法名家李俊毅」一同響應活動，特請老師將消防宣導文字躍然紙上蒼勁有力，使分隊創意發想之7字對聯筆走龍蛇，讓宣導標語推廣更為生動好記：

1.多項電器共插座、易生短路成災禍。

2.家中預留逃生口、緊急避難不用愁。

3.住警器、警報響、速逃生、莫遲疑。

4.瓦斯燃燒通風好、生命安全才可保。

5.爆竹煙火危險多、正確使用免災禍。

6.招收熱血護鄉里、募得志工衛家園。

7.義不容辭逆火行、勇敢救災不畏懼。

2024年12月底玉井分隊轄區一起住宅火警，警消迅速出勤到場，10分鐘以內出水搶救，及時救出1名受困民眾意識清醒並送醫，分隊隔日進行災後訪視，鄰戶家家心驚猶存，若家中有裝設「住宅用火災警報器」，更能提早偵知火煙迅速選擇逃生避難。因此玉井分隊呼籲應盡早購置住警器安裝於家中，以確保生命財產！

市長黃偉哲表示，每年玉井區公所辦此活動，書法家及書法愛好者揮毫潑墨，為民眾免費書寫春聯，除了吉祥寓意深受歡迎，亦結合「119消防節」防火減災新穎宣導增加成效，對市民朋友具多惠效果，同時也讓全年無休辛勞消防員得到民眾肯定鼓勵，建構更安全安心的優良社區！

消防局長李明峯亦提醒市民，春節期間易因放鬆警戒致生災害，為營造防火減災社區，鄰里應保持守望相助，尤其冬季時期特別有一氧化碳中毒的風險，使用熱水器應注意通風的狀況，同時也提醒逾期瓦斯鋼瓶應拒收，保障居家安全。

南消第二大隊大隊長王騰毅表示，讓所有民眾平安過好年是每一位警義消同仁的願望，希望家家戶戶無災無禍平安喜樂。此次活動不僅讓居民帶著滿載祝福的春聯回家，更在歡樂的氛圍中掌握實用的防災知識，透過文化與安全教育的結合，公所與消防隊成功營造出一個充滿人文關懷的春節活動。