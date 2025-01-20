川普光榮重返白宮　梅蘭妮亞將再成為焦點！就職典禮服裝暗藏寓意

▲川普2017年1月首次就職美國總統時，梅蘭妮亞在典禮上身穿一襲天空藍套裝。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

梅蘭妮亞•川普（Melania Trump）即將再次成為美國第一夫人。對於她的時尚選擇，媒體與公眾的關注度再次集中在她即將選擇穿上就職典禮的服裝。從歷任總統就職典禮來看，第一夫人所選的服裝往往被視為政治立場或文化觀點的隱性表達，就連梅蘭妮亞也不例外。

根據美媒CNN、紐約時報，回顧2017年川普首次就職典禮，梅蘭妮亞選擇了由美國服裝品牌雷夫•羅倫馬球（Ralph Lauren）設計的天藍色套裝。這件服裝的圓肩設計、立領外套和麂皮手套的搭配，被認為呼應了美國前第一夫人賈桂琳•甘迺迪的優雅風格。這套服裝也傳達了對美國夢的致敬，並具有愛國主義的象徵意涵。

在2017年川普首度就職總統的典禮晚會上，梅蘭妮亞穿上了法國設計師艾爾韋•皮埃爾（Herve Pierre）的白色克雷普長裙，無肩帶的設計與微妙的皺褶被解讀為象徵和平與團結。

第一夫人所穿的服裝一直以來都不僅是個人風格的展示，還是向大眾傳遞政治訊息、理念與形象的重要工具。

▲拜登2021年1月就職總統時，吉兒女士的穿搭。（圖／達志影像／newscom）

例如，現任總統拜登的妻子吉兒（Jill Biden）在2021年就選擇了象徵美國50個州的花卉刺繡外套，展現了團結與和諧的訊息。歐巴馬的妻子蜜雪兒則在2009年選擇了當時尚未成名的設計師吳季剛的白色禮服，這不僅是支持新興設計師，也顯示她推崇美國本土設計的立場。

梅蘭妮亞的時尚選擇，則更偏向歐洲奢侈品牌，這與她丈夫川普的政治立場有關。當時，雖然川普提出「購買美國製造、雇用美國人」的口號，但梅蘭妮亞卻鮮少選擇美國品牌。她常穿著意大利品牌如Valentino、VERSACE及香奈兒等奢侈品，而雷夫•羅倫馬球的天藍色套裝則是少數幾個例外之一。

隨著第二次就職典禮的臨近，時尚界對梅蘭妮亞是否會延續過去的選擇仍存疑。部分設計師曾猶豫究竟是該與梅蘭妮亞合作，這顯然與川普的政治立場有關。然而，梅蘭妮亞仍然有自由選擇自己喜愛的品牌，無論是美國本土品牌還是國際奢侈品牌。

梅蘭妮亞的時尚選擇將繼續成為眾所矚目的焦點，無論是就職典禮還是其他重要場合，她的每一次亮相都將是外界解讀她形象與傳遞訊息的機會。不過，她是否會再次利用服裝來傳遞政治訊息，或是選擇更加低調、個人化的風格，仍然是未來一大看點。