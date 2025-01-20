習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

▲大陸國家副主席韓正。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正於當地時間20日出席美國總統川普就職典禮，並於當地時間19日先與新任副總統范斯（J.D. Vance）會面。韓正在會談中先是當面轉達習近平對川普就任總統的問候，他表示，習近平與川普近期行重要通話，「就下階段中美關係發展達成許多重要共識。」

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／路透）

韓正指出，「中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平主席同特朗普（川普，下同）當選總統達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。」

韓正表示，中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前我們都在努力實現各自發展目標和夢想，「只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。」

韓正強調，「經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。」

范斯則請韓正轉達川普對習近平的誠摯問候，對於川習兩人在日前的通話，范斯認為，這是就兩國關係中的重要問題進行良好溝通，並認同，「經貿關係對美中雙方都很重要。」

范斯表示，「中國在國際事務中發揮著日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。」

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

值得注意的是，韓正在19日也和包含馬斯克（Elon Musk）在內的美國工商界重要人士會面。韓正強調，美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者，「中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境，希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋梁作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。」