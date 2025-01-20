　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

▲大陸國家副主席韓正。（圖／路透）

▲大陸國家副主席韓正。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正於當地時間20日出席美國總統川普就職典禮，並於當地時間19日先與新任副總統范斯（J.D. Vance）會面。韓正在會談中先是當面轉達習近平對川普就任總統的問候，他表示，習近平與川普近期行重要通話，「就下階段中美關係發展達成許多重要共識。」

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／路透）

▲美國副總統范斯（J.D. Vance）。（圖／路透）

韓正指出，「中方願同美方一道，堅持元首外交的戰略引領，落實好習近平主席同特朗普（川普，下同）當選總統達成的重要共識，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。」

韓正表示，中美兩國都是偉大的國家，中美兩國人民都是偉大的人民，當前我們都在努力實現各自發展目標和夢想，「只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，就一定能夠相互成就，造福兩國，並為世界和平與發展作出重要貢獻。」

韓正強調，「經貿關係是雙方共同關心的重要問題，儘管中美之間有分歧摩擦，但兩國的共同利益和合作空間巨大，雙方可就此加強對話與協商。」

范斯則請韓正轉達川普對習近平的誠摯問候，對於川習兩人在日前的通話，范斯認為，這是就兩國關係中的重要問題進行良好溝通，並認同，「經貿關係對美中雙方都很重要。」

范斯表示，「中國在國際事務中發揮著日益重要的影響，美方願同中國發展長久、富有成果的關係，加強雙方在國際和地區問題上的對話合作，共同促進世界和平穩定。」

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

值得注意的是，韓正在19日也和包含馬斯克（Elon Musk）在內的美國工商界重要人士會面。韓正強調，美國工商界一直是支持中美關係的中堅力量，是中美經貿合作和中國改革開放的參與者、見證者、貢獻者和受益者，「中國將堅定不移推進改革開放，持續改善優化營商環境，希望美國企業繼續投資中國、扎根中國，積極發揮橋梁作用，為中美關係穩定、健康、可持續發展作出更大貢獻。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
傳川普上任將發布「國家能源緊急狀態」　扭轉拜登政策
蔡尚樺主持尾牙「被員工要LINE」！低胸掉出深溝超辣
上櫃大廠出錯貨損失百萬　揪出員工不爽被調職惡搞
快訊／戴正吳討10億獎金　鴻海發布重訊
女星酒駕遭上銬！跟吸毒犯關同間：蠻可怕的
發票預算遭砍！「雲端500塊」少360萬組　全哀號：誰忍得下
不滿陳時中喊「大罷免」　藍白聯手砍1270萬預算
快訊／學測數B解答、五標出爐　解題教師：題目友善分數可提高
鄭靚歆出庭「看推拿影片淚崩」　整復師反擊：她能出國、玩SUP
快訊／黃麟凱伏法！新北檢察長郭永發登門拜訪王爸　他5字回應了
「嚴重違反運動精神」　TPBL開罰洋將1萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」　甜美笑容引網讚：戀愛了

TikTok正恢復在美國服務　知情人稱：字節跳動暫未與美達成協議

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」　想回中國：習慣一塵不染的街道

川普2.0時代來臨　時殷弘：中美機制性對話頻率恐降低

女子中流感後無法微笑！「面癱」病例暴增　病毒入侵顏面神經

老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

父母早逝！殘疾哥供妹讀書　看獎狀淚崩：對得起爸媽了

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

習近平特別代表韓正出席川普就職典禮　與美新任副總統范斯會面

「殲-20」之父楊偉傳遭免職　曾為大陸最年輕戰機總設計師

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」　甜美笑容引網讚：戀愛了

TikTok正恢復在美國服務　知情人稱：字節跳動暫未與美達成協議

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」　想回中國：習慣一塵不染的街道

川普2.0時代來臨　時殷弘：中美機制性對話頻率恐降低

女子中流感後無法微笑！「面癱」病例暴增　病毒入侵顏面神經

老爺爺送養小貓後一再探視　網友看出「背後真相」秒淚崩

搶賺寵物財！過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

父母早逝！殘疾哥供妹讀書　看獎狀淚崩：對得起爸媽了

吳宗憲回中視老東家！突感觸「以前站我旁邊的出事」　見康康不忍開嗆

高雄驚悚車禍！女騎士路邊起步遭高速撞飛　機車解體坐墊噴出

新春年節逛大街　屏東市中央市場「蛇麼都有」

傳川普上任將發布「國家能源緊急狀態」　扭轉拜登政策

南消二大「滅火蛇出來」　Q版春聯好吸晴！

過年別太放縱！醫曝30歲男慘痛經驗　放完假爆3大健康問題

川普光榮重返白宮　梅蘭妮亞將再成為焦點！就職典禮服裝暗藏寓意

八點檔2男星巷弄拍追捕戲出事！　「接連拉傷」轉念一想：是擋災

台南文化場館力推寵物友善　巷仔Niau家族迎新春公仔、福袋通帶回家

「吉伊卡哇」小提燈到手！高雄學童喊可愛　開心迎接蛇年

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

大陸熱門新聞

來不及過年　132公斤男演員腦溢血過世！享年36歲

陸EUV技術有關鍵突破　龍頭ASML保持沉默

老爺爺送養小貓後一再探視　真相淚崩

上海驚傳一家三口墜樓死亡

父母早逝！殘疾哥供妹讀書...看獎狀淚崩

陸網紅挑戰台灣辣麵　喊不辣卻狂噴汗

女子中流感後無法微笑！面癱病例暴增

中國補貼買手機今上路　蘋果華為降價

過年幫人「餵貓遛狗」　10多天收入近萬

英網紅旅居中國返倫敦喊「不適應」 想回中國：習慣一塵不染的街道

港民眾換新鈔意外發現「仙氣女行員」 甜美笑容引網讚：戀愛了

陸前首富炮轟4大電商平台：中國經濟的絞肉機

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

陸賣菜老漢智力受損癡迷繪畫 「菜畫左右互搏」網封「市場梵谷」

更多熱門

相關新聞

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

川普幣重跌45％！梅蘭妮亞迷因幣吸金　比特幣也失守10萬美元

美國第46任總統川普即將在台北時間明（21）日凌晨上任，市場原預期虛幣圈會得到利多，不過因川普迷因幣與準第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在社群平台X上宣告迷因幣「$MELANIA」上線，引爆磁吸效應，川普幣重跌45％，比特幣一度失守10萬美元大關。

川普科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

川普科技巨浪　晶片製造回歸、AI監管放鬆

川普24日視察加州野火災區

川普24日視察加州野火災區

川普：大家都說我混亂　看看南韓吧

川普：大家都說我混亂　看看南韓吧

川普最美千金披20萬大衣

川普最美千金披20萬大衣

關鍵字：

中美美中川普就職習近平經貿韓正馬斯克范斯關稅貿易

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

保時捷女國道刁車拒拖吊　慘遭判刑

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

台灣洗腎率世界第1！醫揭「1隱形殺手」步步侵蝕腎臟

警消200人尋父！林葉亭淚揭4天搜救進度

約砲台男星「遇過此生最小」！

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面