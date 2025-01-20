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華盛頓特區負6℃！美國7000萬人面臨酷寒　冬季風暴航班大亂

▲▼ 美國冬季風暴來襲，低溫降雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲預報指出，未來幾天，多達7000萬居民將處於冬季風暴警告範圍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社波士頓19日綜合外電報導

美國東部最近氣候惡劣，預期白雪將覆蓋大部分地區，接下來還得面對嚴寒。天氣預報表示華盛頓特區明天寒冷，候任總統川普的就職典禮也將移至國會大廈圓形大廳內舉行。

美聯社報導，美國東岸數千萬民眾即將面對數十公分的降雪，隨後而來的危險低溫更是席捲全境大部分區域，從北部平原地區（Northern Plains）一直延伸至緬因州北部。

美國國家氣象局（National Weather Service）對中大西洋部分地區發布冬季風暴警告，並已開始生效，效期持續至明天早上，預計降雪量達15公分。新英格蘭地區的警報將於今天下午開始生效，麻薩諸塞州、新罕布什爾州、緬因州和康乃狄克州部分地區將出現多達25公分的降雪。

美國國家氣象局氣候學者謝納德（Marc Chenard）預測，未來幾天，多達7000萬居民將處於冬季風暴警告範圍，涵蓋新英格蘭和中大西洋地區。費城、紐約和波士頓等大城市今晚可能會出現數公分降雪，大城市以外的降雪量最高。

謝納德表示：「華盛頓特區明天將會是寒冷的一天。這是肯定的。」他並指出氣溫將在攝氏負6度左右，陣風將達每小時48公里。

▲▼ 美國冬季風暴來襲，低溫降雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲氣候學者表示，華盛頓特區20日將會是寒冷的一天，氣溫將在攝氏負6度左右。（圖／達志影像／美聯社）

降雪讓美國東岸航班大亂。根據FlightAware航班追蹤服務顯示，紐約市區機場有近130個航班被取消，近90個航班延誤。華盛頓特區和波士頓周邊機場也有數十個航班被取消或延誤。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）籲請市民在風暴期間出門時盡量搭乘地鐵和公車，這樣有助於減少清理街道的工作負擔。

亞當斯昨天下午向記者表示：「明天的低溫和大風可能會很危險。我們必須互相幫助，確保我們的寵物和紐約其他地方的安全。」

未來幾天從落磯山脈到北部平原地區的氣溫將低於正常水準，今明兩天的氣溫將降至攝氏零下34度至零下48度。北達科他州和明尼蘇達州部分地區的風寒效應已造成攝氏零下40度低溫，預計零度以下的風寒效應將影響奧克拉荷馬州和田納西河谷。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）

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