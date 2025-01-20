傳川普上任將發布「國家能源緊急狀態」　扭轉拜登政策





▲川普曾說要宣布國家能源緊急狀態，稱這是增加能源產量、滿足人工智慧（AI）快速發展需求成長所需要的。（圖／路透）



記者詹雅婷／綜合報導

彭博引述知情人士消息指出，美國候任總統川普將在上任第一天行使權力，宣布國家能源緊急狀態，藉此推動國內能源，同時扭轉拜登任內應對氣候變遷的政策。

消息稱，川普強制調整政策兌現提高國內能源產量的競選承諾，允許在聯邦土地開發新的石油與天然氣資源，同時指示撤銷拜登任內的氣候法規。目前尚不清楚國家能源緊急狀態將如何運作，但是總統可解鎖特別權力控制原油運輸，利用權限指導電力生產與傳輸方式的轉變。

在競選期間，川普曾說過要宣布國家能源緊急狀態，稱這是增加能源產量、滿足人工智慧（AI）快速發展需求成長所需要的。針對相關消息，川普過渡團隊發言人並未立即回覆彭博置評請求，但川普已在19日出席活動時談及此事，「我們將使用我們的緊急權力，讓各國、企業家、有錢人來蓋大型工廠，AI工廠，我們需要把現有能源增加一倍，但最終結果將會遠超這數字」。

依據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）報告，宣布全國緊急狀態允許總統行使多達150項特別權力，這些權力通常用於應對颶風、恐怖攻擊與其他不可預期的事件。現階段不清楚川普是否能成功藉此實現蓋更多發電廠的目標。

此外，川普宣布國家能源緊急狀態也能讓他動用其他法律的各種緊急權力，包括冷戰時期的《國防生產法》，杜魯門總統（Harry Truman）在韓戰期間用來增加鋼鐵產量。拜登曾援引此法鼓勵美國製造包括太陽能板、燃料電池在內的再生能源技術，稱這些技術有助於延緩氣候變遷，提升國內安全。

報導稱，外界普遍預期川普將利用行政權力解除對美國液化天然氣出口新許可證的禁令，履行競選承諾，撤銷拜登制定的措施，下令政府取消對電動車的聯邦刺激措施。預計川普也會放寬涉及汽車汙染與燃油經濟性的嚴格監管規定。