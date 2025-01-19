西螺福興宮營隊冬令成長營　為孩子打造難忘寒假

▲西螺福興宮第33屆福興宮冬令成長營昨、今2日結合美食、文化與學習的創意，以「超級美味世界美食大亂鬥」主題登場。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

廟宇不只有信仰文化，西螺福興宮持續辦理成長營，第33屆福興宮冬令成長營昨、今2日結合美食、文化與學習的創意，以「超級美味世界美食大亂鬥」主題登場。活動現場充滿了孩子們的笑聲與期待，化身為美食探險家，在充滿挑戰與樂趣的冒險中，展開一場屬於自己的寒假回憶之旅。

西螺福興宮說明，世界美食大冒險是今年營隊的核心，孩子們將透過精心設計的課程，探索來自不同國家的特色料理，並學習各地的文化故事。從異國風味的料理製作，到了解各種食材的歷史與意義，孩子們在互動中增長知識，在實作中發揮創意。此外，營隊還安排了DIY手作課程，讓孩子們親手製作甜點或香包，不僅體驗創作的樂趣，還能將作品帶回家與家人分享。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，福興宮冬令營已經成為地方年度的重要活動之一，由熱情的大專院校學生組成的營隊成員，為孩子們打造了寓教於樂的學習環境。福興宮冬令營一直以來秉持傳承信仰與文化的使命，希望將太平媽祖的精神帶入孩子們的生活中，讓信仰融入學習，為下一代注入愛與關懷。

▲西螺福興宮第33屆福興宮冬令成長營登場，昨日營火晚會邀請家長一同參與，孩子將學到的新舞蹈熱情展現，獲全場家長鼓掌熱烈回應。（圖／記者王悉宇翻攝）