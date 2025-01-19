刪體育署11億預算被罵爆　王鴻薇急澄清：砍官員經費不影響選手

▲王鴻薇解釋，是砍官員頭等艙經費，並不會影響選手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會進入總預算大清倉，朝野因監督、凍刪預算，引發激烈辯論，其中出現體育署預算遭到大砍11億的情況，讓綠營炸鍋，痛批國民黨要砍運動選手的補助預算、讓選手坐經濟艙。國民黨立委王鴻薇今（19日）澄清，選手補助訓練出國的費用都不會受影響，是官員出國費用刪15%，自己的原話是指，「了不起就是讓官員從坐商務艙出國，轉坐經濟艙而已。」與運動選手無關。

王鴻薇說，行政院已經動員所有網軍、小編，全力來抹黑在野黨，現在謠傳1個預算刪減版本，稱體育署的國外旅費跟出國教育訓練費被砍15%，讓部分側翼炒作這樣子會影響到選手權益，但實際上，選手相關補助訓練都沒有刪，刪除的部分都是有關官員，因此側翼又在混淆視聽。

王鴻薇指出，官員坐經濟艙，可以減少費用絕對是15趴以上，結果這些官員平時在坐商務艙，然後現在拿選手來做塘塞，騙稱是刪除選手的費用，但實際上就只是為了讓官員能繼續坐商務艙。她說，不要忘記了，有官員過去坐頭等艙時，還很高興地秀出頭等艙機票，請問一下，官員坐頭等艙，難道在野黨不能刪嗎？

「在野黨的立委不能監督嗎？」王鴻薇質疑，請問大部分民眾出國，是坐什麼艙，為什麼官員坐頭等艙、商務艙，甚至有些納稅人連出國都不能出國！王鴻薇痛批，行政部門不要再黑了，再重申一次選手的訓練、出國費用都不會受影響。