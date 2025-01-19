台南市實物愛心銀行第五區分行揭幕　黃偉哲感謝助南市弱勢

▲社團法人高雄市社福慈善總會，18日舉辦「台南市實物愛心銀行第五區分行」開幕儀式及寒冬送暖慰問物資發放活動，為弱勢家庭提供支持與溫暖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

社團法人高雄市社福慈善總會於18日舉辦「台南市實物愛心銀行第五區分行」開幕儀式及寒冬送暖慰問物資發放活動，為弱勢家庭提供支持與溫暖。

此次活動由高雄市社福慈善總會與台南市社會局攜手，為第五區轄區內經濟弱勢家庭提供更完善的物資資源，展現跨縣市服務，落實黃偉哲市長「照顧弱勢」施政理念，本次物資發放，計有台南市300戶弱勢家庭領取到豐富的民生物資以及現金券，度過溫暖的年節，其發放金額約計新台幣50萬元。立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、林宜瑾、謝龍介、巿議員沈震東、朱正軒等服務處代表均到場參與。

市長黃偉哲表示，農曆春節將近，感謝高雄市社福慈善總會辦理實物愛心銀行第五區分行揭幕暨寒冬送暖活動，積極推動實物給付、照顧弱勢民眾。台南市實物愛心銀行第五區分行自2025年1月1日起由高雄市社福慈善總會承接，服務轄區計有南區、東區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎嶇6個行政區，並設立合作分行及分站，讓偏鄉弱勢民眾，可就近申請與使用服務。

高雄市社福慈善總會理事長李昭揚表示，能將在高雄市多年的服務經驗拓展至台南，是一項意義非凡的任務，希望透過與地方企業的合作得以整合更多社會資源，並，持續推動弱勢服務計畫，創造「人人有飯吃，家家有溫暖」的社會願景。期盼能長期致力於資源整合與創新服務，協助更多台南市弱勢家戶穩定生活，也藉此機會展現專業的服務經驗與社會責任。

社會局盧禹璁局長表示，感謝熱心公益的企業與愛心人士捐贈物資，讓台南市社會福利發揮一加一大於二的效果，為使更多的弱勢家庭能持續感受到社會的愛心，社會局在年前積極媒合民間熱心企業、宗教、寺廟、與善心人士舉辦年菜、寒冬送暖物資發放活動，包含：國際獅子會300E-1區、喜憨兒台南庇護工廠、關廟山西宮、尚余慈善事業基金會、台南市慈善會、林美燕議員、台南市三義堂愛心協會、噶瑪噶居寺、公所物資捐贈等128個單位慈善單位捐贈物資，市值合計逾新台幣964萬元，逾27000人次受益，期待透過此次捐贈能夠拋玉引玉，吸納更多社會愛的力量。倘若有經濟困難且有物資需求之市民，也歡迎洽詢實物愛心銀行各分行，或洽台南市社會局社會救助科06-2995686洽詢。