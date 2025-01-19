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MBTI入學測國綜考題　高中師：中間偏難「重思辨力」

▲▼學測今天下午開放看考場，圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測今天下午考國綜，試考生認為中間偏難。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測今（19日）進入第二天，下午首節考「國綜」。入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題取材多樣，中醫科學、時下用語「I人或E人」或桃花源及《西遊記》都入題，試題重點在於考生能否正確理解文意，從仔細閱讀中找出正確答案。整體而言，試題難易度為「中間偏難」。

根據大考中心資料，今年國綜共12萬675人報考，2881人缺考，缺考率2.39%，較去年2.29%上升0.1%。

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入闈協助大考中心審題的高中教師表示，今年國綜試題素材直接取用各家課本選文者為4年來最高，佔整卷30分左右，包括〈桃花源記〉、〈赤壁〉等，深度與廣度兼具，全卷高達8成是考對篇章閱讀理解能力。另「你是I人或E人」等流行用語，還有《西遊記》、〈虯髯客傳〉等也都入題。

入闈協助大考中心審題的試考生表示，今年國綜試題取材多樣，涉及中醫科學、飲食文學等。也有多題圖表判斷題，像是題組22至24題以中醫科學入題，考生需要結合題目附圖語文本內容才能作答。另本次試題著重閱讀理解，較少傳統國學常識考題，白話文占比偏高。整體而言，試題重點在於鑑別考生是否正確理解文意，整份試卷屬於「中間偏難」。

台北市高中國文科教師群表示，今年國綜以「古典力」為概念，延伸到「文化力」，結合學術與生活情境，強調思辨能力，串聯整份考題，多題圖表判讀，鑑別度高。今年試題閱讀量及文言文占比都比去年減少情況下，考生有較充裕時間作答，整體來說試題屬於「中間偏難」。

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