學測自然科題目出包！誤植日本311大地震年份　網批：低級錯誤

▲學測自然科題目誤植日本311大地震年份 。（圖／翻攝大考中心網站）

記者楊惠琪／台北報導

114年大學學測昨起一連三天登場，昨天第二節考自然科，有考生發現第15題考近百年全球前五大規模地震，其中日本311大地震發生年份原本應該是2011年，但試題卻誤植為2010年，在網路上引發討論，有考生說：「這種低級錯誤居然發生在大考」。補教老師也證實考題年份有誤，但並不影響學生作答。

大學學測昨第二節考自然，其中地球科學第15題考近百年來全球前五大規模的地震分布圖，要考生依據圖示判斷地震分別屬於哪種類型的板塊邊界／構造區域，圖中把2011年3月11日發生在日本宮城外海的311大地震，寫成2010年3月11日，有眼尖考生發現ＰＯ上網，在網上引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有考生說：「我就記得是2011年，但題目資料是給2010年，雖然不影響作答就是了」、「這麼大的事件還能寫錯，有點扯欸」、「 311大地震發生年份原來是2010年，這低級錯誤居然發生在學測這大考裡面」。

補教地科老師蕭騏表示，地科第15題的確寫錯年份，但不會影響學生判讀答題，應該不至於影響考試公平性，但這種歷史大事件日期明確，照理不應該出錯，大考中心校對應該更嚴謹，提供考生正確的資訊。