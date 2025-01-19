▲今年英文作文考對颱風假的看法與經驗。（圖／大考中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

大學學測今（19）日進入第二天，第一節考的是英文，作文題目給了兩張圖片，讓考生根據場景描述對颱風假的看法或經驗。只是，卻有不少考生都在Threads上直呼，真的沒看出第一張圖片的場景在哪，以為是機場、麥當勞等。粉專「無影無蹤」對此也分享看法。

今天上午第一節考的科目是英文，根據大考中心統計，英文科共有12萬696人報考，2820人缺考。在英文作文部分，題目給了兩張照片，要考生根據提示寫一篇英文作文。提示如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

每逢颱風逼近，各縣市政府會依氣象預報的內容而決定隔日是否停止上班上課，請針對這個議題寫一篇英文作文，文分兩段。第一段根據下方對比圖片，描述颱風假時，實際上可能出現的兩種不同場景；第二段說明你對放颱風假的看法與經驗。

只是第一張（圖片中的左側）圖片，究竟是什麼場景？有些考生就在Threads上表示，「我寫機場，飛機停班，旅客卡在機場」、「我以為是機場」、「我以為是高鐵站」、「我真的以為是麥當勞」、「我以為是麥當勞」、「不是好市多嗎」。

粉專「無影無蹤」也發文分享這個題目，其實作文題目的圖左應該是「眾人戲院排隊買票或換餐」，圖右則是「大雨滂沱下的通勤汽、機車」，顯示颱風天對很多人來說，是可以去戲院看片的；但對另一部分的人來說，卻仍得冒雨工作。

粉專「無影無蹤」接著指出，「現在很多年輕人都沒有進電影院的習慣」，他在Threads上，看到很多考生誤解了圖左的情境，以為該圖是機場櫃檯、高鐵櫃台、麥當勞、好市多或是百貨公司，換句話說，考生就會因此誤解題意，寫出「因為颱風來襲，大家爭相去旅遊或囤積食物」之類的內容。

對於前兩個世代的考生來說，應該不會誤解圖片場景，但粉專「無影無蹤」透露，他之前在台中演講時，曾問過學生是否有去過電影院，結果「竟然很多人表示這輩子從來沒有」。因此粉專認為，「這說明出題老師也沒有意識到現在觀影習慣改變，不知道現在年輕人可能已經很難直覺判讀這個場景」。

粉專「無影無蹤」最後也說，具體有多少學生誤解圖片的場景，還是要看大考中心的統計，只是對於這樣的狀況，「真的覺得不勝唏噓與啼笑皆非，經營電影院現在有多慘，從這個爭議就能知道。如果今年再沒有大片救市，會有多少戲院收攤呢？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「英文老師感到諷刺的笑了」、「猛一看的確像是排地勤的場景」、「應該是選圖問題，又是黑白真的很難看得清楚細節」、「現在小孩都只看網飛了吧」、「還是他們都先網路購票」、「身為常去電影院的我，真的以為是好市多」、「寫機場跟高鐵也沒錯啊，黑白照片誰知道是什麼場景」。

也有網友則認為，「寫成百貨或商場都沒關係，只要能列出『室內安穩享樂／室外風雨拚搏』對比，就可以寫出題目要求『對颱風假的看法與經驗』的內容了」。

本文經「無影無蹤」授權引用

【更多新聞】

►用完暖暖包要丟哪？ 環境部給答案

►帶5歲女兒上廁所！媽媽「被震撼教育」馬上道歉 網讚：好棒的互動

►一拿到貼紙！3歲兒「展現藝術天分」手機殼變超美 網見細節讚爆