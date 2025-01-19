題目寫錯日本311年份　大考中心：交專家討論「2／12公布結果」

▲學測自然科題目誤植日本311大地震年份 ，大考中心表示，2月12日會公布回覆內容。（圖／翻攝大考中心網站）

記者許敏溶／台北報導

大學學測昨起一連三天登場，但昨天自然科考題第15題，被發現題目將日本311大地震發生年份，從應是2011年，卻誤植為2010年。大考中心今（19日）表示，已將此題納入試題反應，並強調「放心，一定會處理。」，而外界若對學測試題有任何疑義，都可向大考中心反應，在專家討論後，2月12日會統一在網站上公布回覆內容。

昨天第二節自然科考題第15題，內容為近百年全球前五大規模地震，其中日本311大地震發生年份原本應該是2011年，但試題卻誤植為2010年，在網路上引發討論，有考生說：「這種低級錯誤居然發生在大考」。但補教老師也證實，考題年份雖有誤，但並不影響學生作答。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心主任張新仁表示，對於學測命題，大考中心都會邀請各學科專家進行審慎命題，並邀請高中老師與試考生協助審題，若外界對題目或試卷答案有疑義，都可上大考中心網站，根據規定上傳相關意見，時間從即日起到23日為止。

張新仁指出，對於外界提出的看法，大考中心都會交給專家學者來討論，並在2月12日時將回覆結果統一公布在大考中心網站。對於外界反應日本311大地震發生年份誤植，也已經納入試題反應流程，未來也會交給學科專家來討論，並強調「放心，一定會處理。」