快訊／新竹鐵皮屋火警！大量濃煙竄天　狂往學測考場飄

▲新光路巷弄內一處鐵皮屋發生火警 。（圖／翻攝自新竹市議員蔡惠婷臉書）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹市東區新光路巷弄內一處鐵皮屋今(19日)上午11時許驚傳火警！現場濃煙密布、不斷從內部竄出大量黑煙，消防人員獲報到場已封閉該路段處理中，初步了解內部無人受困，幸無人傷亡，至於詳細起火原因還有待火調科調查釐清。

另外，新竹市議員蔡惠婷指出，由於今天正好是學測，新竹高中考場方向正值下風處，濃煙一直往學校飄，呼籲民眾與學生盡量待在室內，縮短在戶外時間，一出考場馬上快步殺到休息區。