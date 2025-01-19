快訊／學測英文科解答出爐！　補教估5標門檻

▲得勝者文教提供英文科試題評論。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

114學年度大學學測今（19日）進行第二天考試，第一節考英文，共有12萬696人報考。得勝者文教提供英文科試題參考解答，正確答案以大考中心公布為準。

得勝者文教預估英文科五標，分別為頂標13級分、前標12級分、均標8級分、後標5級分、底標4級分，其中前標、底標均比去年提高1級分，其他則維持不變。

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補教英文老師Fran說，今年試題難度跟去年差不多，預估五標跟去年差異不大，過去考題強調文法，後來重視閱讀素養，現在考題則是要考生文法與素養兼具，提醒考生不要忽略文法的重要性。

補教英文老師林揚指出，今年作文考颱風假，出題老師其實要考生省思「你的幸福誰來買單」，重點是三不要：凡是不要只看表面、只想要休息、只想到自己，而是要有同理心，在放颱風假的同時能否有更深層的省思，能在文中凸顯對立面，像是顧客與店家、消費者與勞工、休閒與風險等。

全國教師會英文科解題團指出，試題難易度適中，預估分數與去年相似。整份試題包含8篇文章，主題涵蓋廣泛，綜合測驗探討社會創新（世界咖啡館的起源）與健康問題（暈車的成因與預防）；文意選填探討巴黎聖母院於不同時代的修建過程及鐘聲與巴黎人民的生活連結；篇章結構涉及旅遊住宿；閱讀測驗則包含交通號誌發展、恐怖電影對心理發展的影響、俄國與伏特加酒的連結；混合題則探討動物園存在的正反兩方意見。多樣化的主題不僅考驗了學生的英文閱讀理解能力，並需具備跨學科的知識理解與批判思維。

全國高中學校教育產業工會英文科解題團評論試題，考題偏重生活化議題，取材廣泛，包括世界咖啡館的對話交流模式、動暈症、巴黎聖母院鐘聲的歷史與修復、膠囊旅館、交通號誌的沿革、恐怖電影對觀眾的影響、蘇聯飲酒文化的起源和探討、動物園存在爭議，題目友善考生，整體題目難易適中，較去年簡單，嘉惠中上程度考生。

全中教指出，非選擇題整體難度也是難易適中，翻譯主題是創意與科技，符合近來的AI科技時事，除「驅動力」外，並無艱澀字彙，對考生很友善。作文以全台各縣市放颱風假的標準為題，貼近生活，考生應該不難發揮。



▼得勝者文教提供英文科考題解答。點圖放大。（圖／得勝者文教提供，下圖同）