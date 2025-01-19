年貨大街in斗南　張麗善推廣優質雲林良品

▲雲林縣長張麗善於「2025年雲林年貨大街in斗南」活動中，熱情參觀各式攤位。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

農曆新年即將到來，為了讓民眾感受濃厚的年節氣氛並採買年貨，雲林縣政府、斗南鎮公所昨、今（19）日連兩天在斗南田徑場舉辦「2025年雲林年貨大街in斗南」活動，縣長張麗善更特地到場，邀請鄉親到斗南買年貨，並與副縣長謝淑亞、立法委員張嘉郡、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛等人一起發送紅包。

張麗善表示，農曆新年是華人社會中最重要的傳統節日之一，縣府與斗南鎮公所連續多年在斗南田徑場舉辦年貨大街活動，很多鄉親都很期待，因為這裡的年貨非常齊全，除了在地生產、在地加工、符合三章一Q品質優良的雲林良品外，還有許多庇護工場、身心障礙朋友製作的產品也希望大家能多多採購，買年貨也做愛心，為新年增添喜氣。

今日年貨大街活動由副縣長謝淑亞、縣府建設處代理處長鄭峯明、計畫處長李明岳、雲林縣肉品市場總經理黃加安、縣議員蔡東富及夫人洪惠玲、斗南鎮長沈暉勛與民眾一起擲筊揭開序幕，現場約有100個攤位，展售各式年貨商品，還有精彩的抽獎活動及限量搶購商品，讓民眾可以一邊採購年貨，一邊體驗雲林在地文化與特色。

▲雲林縣副縣長謝淑亞與鄉親熱情互動。（圖／記者王悉宇翻攝）

副縣長謝淑亞表示，她小時候年的味道很濃，後來年味漸漸消失了，但這幾年透過年貨大街活動，她發現年的味道、感覺又慢慢回來了，感謝幕前幕後讓這個活動順利舉辦的每一個人；過年就是要歡歡喜喜、要敬神拜拜，來年貨大街可以一次買齊，讓大家輕鬆歡喜過好年。

斗南鎮長沈暉勛說，斗南年貨大街今年已經邁入第6年，越辦越好，希望能一年接一年辦下去，未來可以像台北迪化街一樣有名，每到過年都不用廣告，大家都知道要來這裡採買南北貨及所需用品。斗南年貨大街結合弱勢團體，買年貨還可兼做愛心，在張麗善縣長支持下，不但送獎金、還有摸彩等活動，歡迎大家來選購。

縣議員蔡東富表示，年貨大街從第一年斗南鎮公所用9萬元辦理，後來縣府慢慢投入資源，活動內容越來越豐富，今年他還向縣府爭取在斗南順安宮廟口舉辦歡喜來過年活動，從大年初一到初三有各式童玩遊戲，大人小孩都可以來同樂，還可以抽手機，感謝張縣長及謝副縣長帶領的縣府團隊對斗南的疼惜，感謝警方協助交管、代表會及里長支持公所辦理活動，大家一起努力讓斗南越來越好。

▲雲林縣政府、斗南鎮公所昨、今日連兩天在斗南田徑場舉辦「2025年雲林年貨大街in斗南」活動。（圖／記者王悉宇翻攝）