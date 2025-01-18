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嘉義市年貨大街文化路中央廣場登場　即日起至1／21

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025嘉義市年貨大街今(18)日起正式開賣！延續去年好評，2025嘉義市年貨大街精選55家優質攤商即日起至1月21日、一連四天的早上9點半到下午5點，於嘉義市文化路中央廣場熱鬧登場。嘉義市長黃敏惠也與立法委員林倩綺、王美惠，以及多位議員及貴賓今日為活動敲響銅鑼，宣布開市。

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，為讓市民朋友能夠輕鬆「款年貨」一站式購足物美、價格實在的好物，市府自去年(2024年)起辦理嘉義市年貨大街，初登場即獲得市民朋友及店家的熱烈好評。今年辦理第二屆嘉義市年貨大街再升級、更好買，邀集55攤各具特色的店家，包含嘉義市排隊名店、特色伴手禮、農漁特產、南北貨及特色年菜。

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠提及，為回饋市民朋友熱烈買氣，活動期間現場消費單筆滿300元即可獲得一張摸彩券，每天有機會抽中萬元現金及多樣好禮，最終日摸彩還有iPhone16 pro等多項大獎，歡迎民眾把握一連四天的年貨大家，來嘉採買過好年。

黃敏惠強調，嘉義市拼經濟，營利事業銷售額於108年達2311億元的紀錄，此後連續5年連年突破紀錄，112年寫下2898億元的新高， 113年更有望突破3000億元。嘉義市有好的生活、有滿滿商機，是鄰近縣市重要的觀光休閒消費中心，「嘉義市好，鄰近縣市會更好」！市府爭取輕軌建設，「嘉義大眾捷運系統藍線建設計畫」可行性評估已送中央審查，全台高鐵連貫軌道運輸皆由中央辦理，中央應就連接高鐵與嘉義縣市的輕軌藍線做綜合規畫、興建，希望中央履行承諾，讓便捷的交通帶動嘉義地區更加蓬勃的發展。

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

活動現場聚集許多市民朋友正在熱烈採購，多攤店家隊伍大排長龍，有攤商分享今年是第二年參加，生意只能用「非常好」來形容，去年賣到來不及備貨，今年比去年準備更多原物料，希望在過年前為自己加薪。民眾林小姐與先生雙手提滿年貨，己是連續兩年來採買要送親朋好友的年貨，今年攤商更多元好買，非常方便。

建設處處長田長沛提到，除了美食與抽獎外，現場還有特色抽籤打卡牆，提前預知今年運勢；可愛蛇立體拼圖疊疊樂，讓可愛蛇陪您過好年，好吃好買又好玩的年貨大街只在嘉義市，錯過再等明年，邀請您趕快來採買。

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

田長沛強調，除了嘉義市年貨大街外，還有東市場、西市場、北興市場、保安攤販集中場、共和路設攤區(路)段、永和街設攤區(路)段、魚市場、果菜市場及新二通等商圈，都有各式各樣的年菜及豐富的新鮮食材可以購買，也希望嘉義市年貨大街能夠為市民朋友們，帶來方便快速的購買服務，未來也會持續辦理嘉義市年貨大街，提升嘉義市的年終買氣，將「來嘉過年」成為最值得參與的年節行程！更多活動詳情，請見「2025嘉義市年貨大街網站」(https://chiayinewyear.vrworld.com.tw/)。

▲▼ 「2025嘉義市年貨大街』今開幕 黃敏惠市長帶頭拚買氣，加碼抽紅包 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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