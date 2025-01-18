台南六甲區落羽松季活動開跑　南消二大防火宣導活動吸引目光

▲台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，18日在六甲區落羽松景點舉行「福蛇送喜，平安來迎春」防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防之友會第二辦事處與台南市消防局第二大隊，18日在六甲區落羽松景點舉行「福蛇送喜，平安來迎春」防火宣導活動，目的在提升民眾對火災防範的認識，並提醒居民在日常生活中加強防火安全意識。

此次活動特別針對住宅用火災警報器、一氧化碳中毒防範、液化石油氣的使用安全以及電器火災的預防方法進行了深入的宣導。現場也準備防災宣導彈珠台、防災知識準投王、心技戰將及警張時刻(關於住警器的重要)等體驗活動，讓民眾直接參與。

活動中，第二大隊強調了住宅用火災警報器的重要性，並呼籲民眾定期檢查和更換電池，確保警報器能在火災發生時即時發出警告，減少火災帶來的生命財產損失。第二大隊也提醒市民，火災警報器應安裝在每個臥室及走道處，並避免擺放過多雜物，確保警報器的正常運作。

此外，冬季取暖時可能發生的一氧化碳中毒危險，第二大隊提醒民眾，使用煤炭、木炭、瓦斯等燃料取暖或使用熱水爐時，應保持室內通風，避免長時間密閉空間使用燃料器具，並定期檢查煙道和通風設備，防止一氧化碳積聚引發中毒事故。關於瓦斯的使用安全，則必需留意，拒收逾期瓦斯鋼瓶、簽訂供氣契約、串接使用不馬虎，保障你我安全。

對於電器火災，第二大隊則提示市民注意電器設備的日常檢查與維護，避免超負荷使用插座，使用合格的電線和插座，並遠離易燃物品。若發現電線老化或設備故障，應儘速請專業人員檢修，切勿自行處理，以降低火災發生的風險。

市長黃偉哲指出，火災防範需要每一位市民的共同努力，市政府將持續加強防災宣導，透過各種活動讓更多市民了解火災防範的重要性。落羽松景點為本市著名的旅遊景點，吸引眾多遊客來訪，更需要大家共同維護消防安全，確保每一位民眾的生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，除了常規的消防訓練與設備檢查，防火宣導活動的舉辦對提升民眾的防災意識非常重要。於此呼籲市民將火災防範意識融入日常生活中，並自覺養成良好的用火、用電習慣，共同創造更加安全的生活環境。

第二大隊大隊長王騰毅表示，非常感謝消友會胡正德處長率領的團隊全力支援下，讓此次宣導活動得到了民眾的熱烈響應，使防火安全觀念更加深入人心，確保每一個家庭的安全。