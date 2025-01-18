「我的很大」台南鬼父逼小五女幫打手槍　詭辯：偉大的克制

▲台南一名鬼父從女兒小五開始，便不斷要求女兒幫他打手槍，還自豪是「偉大的克制」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台南報導

台南一名男子阿榮（化名）與前妻離婚後，大女兒、二女兒也與他起衝突離家出走，他竟從小女兒瑄瑄（化名）國小五年級開始，以每月一次的頻率要瑄瑄幫他打手槍洩慾，瑄瑄礙於父親是家中經濟支柱隱忍多年，直到去年父女起爭執，她才憤而打113通報，全案才曝光。法院審理時，阿榮不僅不認罪，還口口聲聲稱自己是成功的父親，犯後態度極其惡劣，遭台南地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共12罪，判刑2年6月。

瑄瑄主張，當時她才小學五年級，某天2個姐姐到台中找母親，只剩她與父親在家，阿榮竟趁機要瑄瑄幫他打手槍直到射精為止，甚至還一直強調「我很大很粗」。瑄瑄說當時她年紀小不懂，阿榮就抓著她的手教她，她嚇到大喊不要，阿榮竟回應「這是在幫我，不要把它想得很髒」。

瑄瑄證稱，期間她曾多次向父親表達過不願意再幫他打手槍，因此頻率有減少，但每個月仍至少會發生一次，直到她18歲後堅決拒絕父親，阿榮才停止對女兒猥褻。她表示因為母親在她3歲時便離家出走，父親是家中主要經濟來源，當時她擔心如果提告，會影響家人經濟狀況，甚至會覺得失去母親也失去父親，因此才選擇隱忍。

直到去年3月14日，瑄瑄和父親發生爭執，她當著父親的面打113通報，沒想到阿榮竟回嗆「大家都可以理解我，而且追訴期已過，你通報也沒差」。

▲台南鬼父逼女兒幫打手槍，遭判刑2年6月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



法院審理時，阿榮雖坦承與女兒瑄瑄於2006年7月1日至2007年6月30日止同住於住處，但他矢口否認犯行，辯稱「我只有在女兒就讀國小5、6年級時，在住處卑微地請求她為我打手槍三次，因為我的壓力很大，需要用這種方式舒壓」，甚至還自豪地說「我是成功的父親」，不可能在女兒長大後還對她做這種事。此部分因追訴權時效已於2016年6月30日完成，經檢察官不起訴處分。

法官勘驗去年3月14日阿榮住處監視器，發現當時阿榮要求瑄瑄滾出去，雙方起爭執，瑄瑄氣得質問阿榮：「你叫我幫你自慰，從我小五一直到我大學...」阿榮則回應「我那個是偉大的克制」、「我沒有性侵」、「只是一種心理上的需求而已，我壓抑住」，且核與瑄瑄113通報紀錄及檢察官勘驗筆錄內容均相符，採信瑄瑄說法。

台南地院審理認為，阿榮身為人父，因配偶及長女次女相繼離家，竟為滿足一己之慾望，利用自己是家中經濟主要來源之優勢，長期對瑄瑄為強制猥褻行為，影響其身心發展，致瑄瑄身心受創，在法院審理時不斷高喊自己是成功的父親，犯後態度殊無可取，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，共12罪，各處有期徒刑1年。應執行有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。